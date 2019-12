Η Βάσκο προηγήθηκε στο σκορ με τον Γιάγκο στο 84ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι για να έρθει η ισοφάριση από τη μαχητική «Σάπε» στις καθυστερήσεις.

Στο πρώτο ημίχρονο, οι ποδοσφαιριστές των γηπεδούχων στο «Μαρακανά» δεν μπορούσαν ν' αποφασίσουν ποιος θα εκτελούσε ένα φάουλ σε εξαιρετική θέση λίγο έξω από την περιοχή και το έριξαν στο «πέτρα, ψαλίδι, χαρτί», γελώντας!

That’s one way to decide who takes a free-kick pic.twitter.com/9mFsaLpfEp

— Jack Lang (@jacklang) December 8, 2019