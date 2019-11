Ζλάταν: Ο Μπέκαμ, η μαγεία της Μπόκα και η αγαπημένη του Ιταλία (vids)

Πήγε, είδε, κατέκτησε. Το Λος Άντζελες έγινε...σημείο τεράστιου ενδιαφέροντος μ' εκείνον παρόντα. Και τώρα, τι; Ποια θα είναι η συνέχεια για τον πολύπειρο, εριστικό, απόλυτα ενδιαφέρον τύπο, με τρομερά... κιλά μπάλας στο μυαλό και τα πόδια του; Και σε αυτή την ηλικία, τί θα μπορούσε να κάνει;

Ο Ζλάταν, δεν εναρμονίστηκε ποτέ με την προσπάθεια του MLS να «μεγαλώσει» ως οργανισμός. Ναι μεν το βοήθησε εκείνος με την αγωνιστική του παρουσία και τα τρομερά γκολ του, όμως, εξωαγωνιστικά, σε κάθε ευκαιρία, θα πετούσε το «φαρμάκι» του. Δεν του άρεσαν τα πράγματα, δεν το έβρισκε καθόλου οργανωμένο, δεν μπορούσε ούτε να διανοηθεί ότι τον έβαζαν σε σύγκριση με τον Κάρλος Βέλα – που κατέκτησε το MLS Cup – και εξ αρχής θεωρούσε πως το αμερικανικό ποδόσφαιρο μαζί του θα είναι λαμπερό και χωρίς εκείνον θα επιστρέψει στο... σκοτάδι.

«Γυρίστε το τώρα στο μπέιζμπολ...» ανέφερε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, όπως ακριβώς είχε αναφέρει σε δηλώσεις του πριν από λίγο καιρό, εκφράζοντας την πεποίθηση πως «αν φύγω εγώ, ο κόσμος θα σταματήσει να ενδιαφέρεται για το MLS...».

If you still don’t love Zlatan after watching this video then you’re just a hater

pic.twitter.com/Qu8FBrxwqy

— Jollof Daddy (@partyjollof_) November 13, 2019