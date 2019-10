Ιράν: «Μαντρώνουν» τις γυναίκες σε κερκίδα! (pics)

Έπειτα από τον θάνατο του blue girl, της Ιρανής κοπέλας που έβαλε φωτιά στο κορμί της στην Τεχεράνη μετά από δίκη για το γεγονός πως προσπάθησε να μπει στο γήπεδο ντυμένη ως άνδρας, το ποδόσφαιρο επιχειρεί μια τεράστια προσπάθεια υπέρ των γυναικών...

Η FIFA έχει ξεκαθαρίσει τη στάση της και την μάχη που δίνει για την ελευθερία των γυναικών στην επιλογή τους να παρακολουθήσουν από την εξέδρα ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι.

Το Azadi Stadium ανοίγει τις πύλες του για το γυναικείο κοινό έπειτα από τέσσερις δεκαετίες και τα εισιτήρια που αντιστοιχούσαν στις γυναίκες, εξαντλήθηκαν άμεσα για το παιχνίδι του της Πέμπτης απέναντι στην Καμπόντζη για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Παρ' όλα αυτά, οι ετοιμασίες έδειξαν και πάλι πως βρέθηκε τρόπος να παραμείνουν στο περιθώριο, αφού θα... μαντρωθούν σε κερκίδα, στην οποία μπήκε κάγκελο ώστε να μην υπάρχει επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο!

Women's cage is ready for Iranian female fans in Azadi stadium. pic.twitter.com/RdisywH38a

— OpenStadiums (@openStadiums) October 8, 2019