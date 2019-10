Ο Σουηδός σούπερ σταρ των Γκάλαξι το έκανε πάλι το «θαύμα» του, ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του Λος Άντζελες, στην ήττα με το τελικό 4-2 από τη Houston Dynamo.

Από πλάγια αριστερά στα όρια της περιοχής και τη μπάλα σταματημένη στο δεξί του πόδι, την έστειλε... συστημένη στο «Γ» της αντίπαλης εστίας!

Δείτε το βίντεο:

Zlatan 'sees something where others see nothing'

pic.twitter.com/xnGA0uZ3Py

— Goal (@goal) October 7, 2019