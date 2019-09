Αίλουρος τερματοφύλακας στην Αίγυπτο κάνει τη διπλή απόκρουση της χρονιάς! (vid)

Το βίντεο με τον 22χρονο τερματοφύλακα έχει διαδοθεί τρομερά τις τελευταίες ώρες καθώς πρόκειται για μια από τις πιο εντυπωσιακές ενέργειες που έχουν γίνει από γκολκίπερ για ν' αποσοβήσει γκολ για την ομάδα του.

Βγαίνει τρέχοντας από την περιοχή του για να διώξει μια βαθιά μπαλιά με το κεφάλι, όμως, αναγκάζεται να τρέξει ξανά προς τα πίσω από τη στιγμή που αντίπαλος έχει την ευκαιρία να κάνει λόμπα.

Και ο αθεόφοβος την πρόλαβε κι αυτή!

Some eccentric goalkeeping from ENPPI goalkeeper Mahmoud Gad. Great to see. pic.twitter.com/vF6MrFhl2Y

— World Football Index (@WorldFootballi) September 22, 2019