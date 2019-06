Αποσύρθηκε ο Τόρες! (vids)

Στην ηλικία των 35 ετών και έχοντας βρεθεί στην Ιαπωνία από το 2018 κι έπειτα, όταν έβαλε τέλος στη δεύτερη θητεία του στη λατρεμένη του Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Φερνάντο Τόρες αποχωρεί από την ενεργό δράση.

Έπειτα από 18 χρόνια επαγγελματικής πορείας στα γήπεδα, έχοντας μεγαλώσει στις τάξεις της Ατλέτικο Μαδρίτης, φτάνοντας να φορέσει και το περιβραχιόνιο της ομάδας στο «Βιθέντε Καλντερόν» και έχοντας αποτελέσει έναν από τους πιο αποτελεσματικούς και... «φονικούς» στράικερ, ο Τόρες μεταπήδησε στην Αγγλία για τη Λίβερπουλ.

Στο «Άνφιλντ» τον λάτρεψαν, εκείνος έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης για την 4ετία 2007-2011 κι έπειτα πήρε την απόφαση να μετακομίσει στην Τσέλσι έναντι 50 εκατομμυρίων! Με τους «μπλε» του Λονδίνου απογοήτευσε, όμως θα έχει να θυμάται το γκολ στο «Καμπ Νόου» στον επαναληπτικό ημιτελικό του Champions League στην πορεία για την κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης το 2013, αλλά και το Europa League την αμέσως επόμενη σεζόν.

Πέρασε από τη Μίλαν για μικρό χρονικό διάστημα δίχως να ... ακουμπήσει, επέστρεψε στην Ατλέτικο το 2014 όπου και παρέμεινε μέχρι και το 2018 (κατακτώντας ακόμα ένα Europa League την τελευταία του χρονιά) και έριξε ξανά τους τίτλους τέλους με την ομάδα που τον ανέθρεψε και που τον έβγαλε στην αφρόκρεμα, επιλέγοντας την Ιαπωνία για νέες εμπειρίες.

Έπαιξε δυο σεζόν στη Sagan Tosu και αποσύρθηκε, έχοντας χαθεί από το προσκήνιο...

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ήταν σημαντικότατο στέλεχος της τετραετίας (2008-2012) όπου η Ισπανία αναρριχήθηκε δυο σερί φορές στην κορυφή της Ευρώπης και μια απόλυτη κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ενώ, σε συλλογικό επίπεδο κατέκτησε μια LaLiga, δυο πρωταθλήματα Premier League, ένα FA Cup και ένα πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας στη χώρα του, το 2002...

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu

