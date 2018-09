To 500ό γκολ του Ιμπραΐμοβιτς είναι απλά... απίστευτο! (vid)

Η ομάδα του χάνει 3-0. Εκείνος σε μια γεμάτη καριέρα έχει σκοράρει 499 φορές. Ε, η 500ή θα ήταν με τον τρόπο που αυτός θα ήθελε, με τον τρόπο που αυτός ξέρει, με τον τρόπο που καμιά άμυνα δεν μπορεί να του αντισταθεί.

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς είδε την μπάλα να του έρχεται μέσα στην περιοχή και με ένα γυριστό σουτ στην κίνηση, γυρίζοντας και το κορμί του έστειλε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα.

Αλλά, τι λέμε / γράφουμε... Καλύτερα να το(ν) θαυμάστε!

500 Zlatan goals for club & country: PSG - 156 Inter Milan - 66 Sweden - 62 AC Milan - 56 Ajax - 48 Manchester United - 29 Juventus - 26 Barcelona - 22 Malmö - 18 LA Galaxy - 17 pic.twitter.com/7idBh5xOkZ

Zlatan Ibrahimović really scored his 500th career goal with a roundhouse kickpic.twitter.com/9iO96rMDki

