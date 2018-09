Ντεμπούτο με γκολ για τον γιο του Σιμεόνε στην Αργεντινή (pic & vid)

«Ο πατέρας μου, μου είπε κάποτε ότι θα έρθει και για μένα η μέρα που θα φορέσω τη φανέλα της Αργεντινής» θυμάται ο νεαρός επιθετικός που ανήκει στη Φιορεντίνα και ήταν εκείνος που με ωραίο πλασέ από πολύ πλάγια θέση έγραψε το τελικό 3-0 για την εθνική ομάδα της πατρίδας του στη φιλική νίκη επί της Γουατεμάλας, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Ο Τζιοβάνι Σιμεόνε, θυμήθηκε μέσω social media την ημέρα που μπήκε στο γήπεδο μαζί με τον πατέρα του για να γιορτάσει εκείνος τις 100 συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και πλέον είναι εκείνος μέλος της εθνικής ομάδας της Αργεντινής.

A young new look @Argentina won 3-0 against Guatemala and Giovanni simeone was on the scoresheet

“It wouldn’t surprise me to see him as the next BIG striker in Italy” @Matt_Santangelo @simeonegiovanni#Argentina #Guatemala #ARGGUA pic.twitter.com/sT0z6C3jOI

— GoalPost End (@end_goalpost) September 8, 2018