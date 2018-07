Σεμνά, ταπεινά και... αγγλικά

Καλημέρα καλοί μου φίλοι!

Είναι αυτό το χρονικό σημείο, αξιαγάπητοι αναγνώστες του gazzetta.gr, που από τη μια ανυπομονείς για ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι όπως ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου, από την άλλη στεναχωριέσαι που ξαφνικά τελειώνει ο πιο όμορφος μήνας, γεμάτος μπάλα, αλλά και από την άλλη σκέφτεσαι πως σε έναν μήνα από τώρα θα έχει ξεκινήσει και η Premier League!

Ο Κριστιάνο στη Γιουβέντους, ο Μπουφόν στην Παρί, ένας γενικός πανζουρλισμός στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και η Γηραιά Ήπειρος πρωταγωνίστησε και στο Μουντιάλ της Ρωσίας.

Απόψε, οι Άγγλοι που... επαναστατούν και θέλουν να γυρίσουν στη βάση τους θριαμβευτές, κοντράρονται με τους Κροάτες που έχουν στόχο τον πρώτο τελικό της ιστορίας τους σε ό,τι αφορά την παρουσία τους στη διοργάνωση.

Όσο συμπαθής κι αν είναι η Κροατία, όσο κι αν θυμίζει αρκετά την πορεία του 1998 και φυσικά τη φανέλα που όλοι λατρέψαμε με τα ερυθρόλευκα... κουτάκια, με τον Σούκερ και την παρέα του, κάτι μου λέει ότι η ιστορία θα γράψει για τα «τρία λιοντάρια».

Η ομάδα του Ντάλιτς προέρχεται από δυο νοκ-άουτ αναμετρήσεις που κατέληξαν σε παράταση, υπάρχει ξεκάθαρο θέμα κόπωσης και το παιχνίδι δείχνει να έχει και ξεκάθαρο... Under. Ούτε η Αγγλία, ούτε η Κροατία έχουν παρουσιάσει κάποιο Over στα ματς των νοκ-άουτ του φετινού Μουντιάλ και από τη στιγμή που πλέον κρίνεται μια θέση για τον μεγάλο τελικό, το Under 2,5 τέρματα και ο συνδυασμός με νίκη της Αγγλίας στα 90 λεπτά, πληρώνει στο 4,00.

Το σύνολο του Σάουθγκεϊτ δεν ζορίστηκε καθόλου κόντρα στους Σουηδούς, πήρε πολύ πιο εύκολη πρόκριση απ' ότι με αντίπαλο την Κολομβία και φορτσάρει για το μεγάλο παιχνίδι της προσεχούς Κυριακής, ώστε να... πάρει πίσω στο σπίτι του, το τρόπαιο του Μουντιάλ. Στο 1,60 η πρόκριση της Αγγλίας στον μεγάλο τελικό για πρώτη φορά μετά τον θρίαμβο στο «σπίτι» της, το 1966.