Τέτοιο αυτογκόλ δεν έχεις ξαναδεί! (vid)

Το ματς μεταξύ της Fasil Ketema και της Welwalo Adigrat Uni δεν θα το είχε παρατηρήσει κανείς.

Βασικά, αυτές οι δύο ομάδες θα παρέμειναν άγνωστες εκτός της αφρικανικής ηπείρου.

Ωστόσο, ο... κολοσσός τερματοφύλακας που θα δείτε φρόντισε με το πιο χαζό αυτογκόλ που πέτυχε να ρίξει φως πάνω στο ποδόσφαιρο της χώρας του - ακόμα κι αν ο λόγος είναι τουλάχιστον τραγελαφικός.

Αξίζει, δε, να τονίσουμε ότι με αυτή τη χαζομάρα οι αντίπαλοι πήραν τους τρεις βαθμούς της νίκης, με το σκορ να είναι 1-0.

Watch this surreal moment from this weekend's Ethiopian Premier League match between Welwalo Adigrat & Fasil Kenema. Welwalo goalkeeper accidentally throws the ball into his own net, scoring the only goal in the match & giving their opponents all 3 points. #Ethiopia pic.twitter.com/LnZ2KdffBz

— Positively Ethiopian (@PositivelyEthio) March 26, 2018