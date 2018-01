Με πολύ... αγάπη η Μπεσίκτας καλωσόρισε Βάγκνερ Λοβ (vid)

Στην Μπεσίκτας θα αγωνίζεται ο Βάγκνερ Λοβ, ολοκληρώνοντας τη μεταγραφή του από την Αλάνιασπορ.

Η Μπεσίκτας μάλιστα καλωσόρισε με ένα εντυπωσιακό βίντεο τον 33χρονο φορ «παίζοντας» με το επίθετο του Βραζιλιάνου, το οποίο στα αγγλικά σημαίνει αγάπη.

«Λένε ότι η αγάπη υπάρχει μόνο στις ταινίες», αναφέρει μεταξύ άλλων το βιντεάκι της Μπεσίκτας που καλωσορίζει τον Λοβ στον σύλλογο.

They say love exists only in the movies...

Aşk sadece filmlerde olur derler... #love #ComeToBeşiktaş #Beşiktaş pic.twitter.com/ve7cK1tr2z

