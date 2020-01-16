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ΕΕΑ: Στόχος να βγει η απόφαση για την υπόθεση των ΠΑΟΚ - Ξάνθης μέχρι τέλη Γενάρη

ΕΕΑ: Στόχος να βγει η απόφαση για την υπόθεση των ΠΑΟΚ - Ξάνθης μέχρι τέλη Γενάρη

ΕΕΑ: Στόχος να βγει η απόφαση για την υπόθεση των ΠΑΟΚ - Ξάνθης μέχρι τέλη Γενάρη

Από την ΕΕΑ προκύπτει ότι ο στόχος είναι να βγει απόφαση έως τα τέλη Γενάρη ενώ θα δοθεί ένα διάστημα από τρεις έως πέντε ημέρες για υπομνήματα.

Η ΕΕΑ έχει ως βασικό της στόχο να βγάλει την απόφαση για την υπόθεση των ΠΑΟΚ - Ξάνθης έως τα τέλη Γενάρη.

Επίσης θα υπάρξει ένα διάστημα τριών με πέντε ημερών που θα δοθεί προθεσμία για τα υπομνήματα των εμπλεκόμενων πλευρών.

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