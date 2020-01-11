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Super League Νέων: Σπουδαία νίκη ο ΠΑΟΚ, 2-0 την ΑΕΚ στο ντέρμπι

Super League Νέων: Σπουδαία νίκη ο ΠΑΟΚ, 2-0 την ΑΕΚ στο ντέρμπι

Super League Νέων: Σπουδαία νίκη ο ΠΑΟΚ, 2-0 την ΑΕΚ στο ντέρμπι

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με σκορ 2-0 της ΑΕΚ στο ντέρμπι των μικρών στην Super League 1 και είναι πρώτος με διαφορά πέντε βαθμών από τον 2ο Παναθηναϊκό.

Δείτε πιο κάτω τα αποτελέσματα στην Super League 1 των Νέων καθώς και τον βαθμολογικό πίνακα, όπως αναρτήθηκε στο επίσημο site της διοργανώτριας αρχής...

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