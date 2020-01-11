Super League Νέων: Σπουδαία νίκη ο ΠΑΟΚ, 2-0 την ΑΕΚ στο ντέρμπι

Δείτε πιο κάτω τα αποτελέσματα στην Super League 1 των Νέων καθώς και τον βαθμολογικό πίνακα, όπως αναρτήθηκε στο επίσημο site της διοργανώτριας αρχής...
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 91vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 81vs
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 77vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 80vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 82vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 1vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΝ 0vs
ΜΑΡΣΕΙΓ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛAΝΟ 96vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 89vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 95
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΞAΝΘΗ -
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
LIVE
ΓΟΥΛΒΣ 0vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 1
LIVE
ΤΣΕΛΣΙ 0vs
ΜΠΕΡΝΛΙ 0
LIVE
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 0
LIVE
ΛΕΣΤΕΡ 0vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 0
LIVE
ΕΒΕΡΤΟΝ 0vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 1vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 1
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
LIVE
ΚAΛΙΑΡΙ 0vs
ΜΙΛΑΝ 1
ΛAΤΣΙΟ -vs
ΝAΠΟΛΙ -
INTER -vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ -
LIVE
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 67vs
ΑΕΚ 65
LIVE
ΛAΡΙΣΑ 82vs
ΠΑΟΚ 77
LIVE
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 68vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 59
LIVE
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 52vs
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING 43
ΑΡΗΣ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 111vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 111vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 117vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 105vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 116
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 134vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 109vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 92
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 98vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 114vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 129
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 106vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 109vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 100
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -
GIRONDINS BORDEAUX -vs
ΛΥΩΝ -
ΜΕΤΣ -vs
RC STRASBOURG -
ΤΟΥΛΟΥΖ -vs
ΜΠΡΕΣΤ -
ΑΝΖΕ -vs
ΝΙΣ -
ΑΜΙAΝ -vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -
ΝΙΜ -vs
ΡΕΜΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ 1vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 0vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 0vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ 2vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 2
MONBUS OBRADOIRO -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΜΟΥΡΘΙΑ -vs
UNICAJA -
BAXI MANRESA -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ZARAGOZA -vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -
REGGIANA -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
VL PESARO -
LIVE
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ 44vs
BANDIRMA B.I.K. 34
ΤΕΛΙΚΟ
BESIKTAS 91vs
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ 92
ΤΕΛΙΚΟ
GALATASARAY 93vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 71
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -vs
SIGORTAM.NET ITU -
LIVE
ΠΟΡΤΟΥΓΚΑΛΕΤΕ 0vs
ΜΠΕΤΙΣ 0
LIVE
EBRO 0vs
ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ 0
LIVE
ΡΕAΛ ΜΟΥΡΘΙΑ 0vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΑΜΠ ΧAΡΟ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ 1vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΥΡΘΙΑ 2vs
ΜΙΡAΝΤΕΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΡΑΓΟΝΑ 1vs
ΡΕAΛ ΣΑΡΑΓΟΣΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΜΟΡΑ 0vs
MALLORCA 1
ΡAΓΙΟ ΜΑΧΑΔΑΟΝΤΑ -vs
TENERIFE -
ΙΜΠΙΖA ΕΙΒΙΣΑ -vs
ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ -
ΓΙΕΚΛAΝΟ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ -vs
ΕΛΤΣΕ -
ΜΠAΝΤΑΧΟΘ -vs
ΛΑΣ ΠAΛΜΑΣ -
SESTAO RIVER -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
CARTAGENA -vs
ΧΙΡΟΝΑ -
ΟΥΕΛΒΑ -vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ -vs
ΟΥΕΣΚΑ -
ΛΟΓΚΡΟΝΕΣ -vs
ΚAΝΤΙΘ -
MARBELLA -vs
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -
ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
TAMARACEITE -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
LIVE
ΛΟΥΚΕΡΝΗ 1vs
ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ 1
LIVE
ROT-WEISS ESSEN 2vs
ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 2
LIVE
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3vs
ΦΕΡΕΝΤΣΒAΡΟΣ 2
LIVE
ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 1vs
ΜΠAΓΕΡΝ 1
LIVE
SBV VITESSE 0vs
ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 2vs
GODOY CRUZ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΠΛΙΤΣΕ 2vs
ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛAΜΠΕΜ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΣΚΕ ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ 1vs
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ 7
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΟΜΙΛ ΟΛΣΤΖΙΝ 3vs
ZNICZ BIALA PISKA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 2vs
ΛΟΥΓΚAΝΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 4vs
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ 5vs
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛΑΓΚ. 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠΑΡΤAΚ ΤΡΝAΒΑ 1vs
ΦAΣΤΑΒ ΖΛΙΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΛΕΙΣΝΤΟΡΦ 1919 1vs
ΧΟΡΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΡΝΙΚ ΖAΜΠΡΖΕ 2vs
ΜΠAΝΙΚ ΟΣΤΡAΒΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΡΟΚΣAΡ 1vs
ΚΑΖΙΝΣΜΠΑΡΙΣΙΚΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΠΤΙΚ ΡAΘΕΝΟ 0vs
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΕΡΧAΟΥΖΕΝ 5vs
HILDEN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΝΟΒΕΡΟ 0vs
PADERBORN 07 1
ΤΕΛΙΚΟ
INTER ZAPRESIC 1vs
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΙΙ 0vs
ΑΛΤΓΚΛΙΕΝΙΚΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ 3vs
VORWARTS STEYR 3
ΤΕΛΙΚΟ
SF BAUMBERG 1vs
ΜΠΟΝΕΡ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΞΑΜAΞ 1vs
ΣΤΑΝΤΕ ΟΥΣΧΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ 0vs
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 9
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΧΟΛΤ 2vs
ΧAΛΤΕΡΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
SSV BERGHAUSEN 2vs
FC MONHEIM 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ 2vs
LOKOMOTIVA ZAGREB 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 2vs
ΜΠΛAΟΥ ΒAΙΣ ΛΙΝΤΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
NARVA TRANS 0vs
ΝΟΜ ΚAΛΙΟΥ 3
ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ -vs
ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
ΜAΙΝΤΖ -
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με σκορ 2-0 της ΑΕΚ στο ντέρμπι των μικρών στην Super League 1 και είναι πρώτος με διαφορά πέντε βαθμών από τον 2ο Παναθηναϊκό.
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