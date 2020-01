Ολυμπιακός: Με τις γνωστές απουσίες στην Λαμία (pic)

Με τις γνωστές απουσίες θα ταξιδέψει ο Ολυμπιακός στη Λαμία για την αναμέτρηση με την ομάδα του Άκη Μάντζιου.

Ο Πέδρο Μαρτίνς δεν θέλησε να ρισκάρει τόσο σύντομα με τον Κώστα Φορτούνη και παρά την ετοιμότητα του Έλληνα μέσου, δεν τον συμπεριέλαβε στην αποστολή.

Εκτός παρέμεινε και ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Ποντένσε, Γκιγιέρμε, Μπρούνο και Σουντανί, είναι τραυματίες κι έμειναν πίσω για να ακολουθήσουν τα προγράμματά τους.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού :

Αλέν, Μπα, Μπενζιά, Μπουχαλάκης, Σισέ, Ελ Αραμπί, Ελαμπντελαουί, Γκασπάρ, Γκερέρο, Χριστοδουλόπουλος, Κούτρης, Λοβέρα, Καμαρά, Μασούρας, Μεριά, Ραντζέλοβιτς, Σα, Σεμέδο, Τσιμίκας, Τζολάκης, Βαλμπουενά.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΣ Λαμία. / The squad players selected ahead of the match against PAS Lamia. #Olympiacos #LAMOLY #Slgr #Football #Squadlist pic.twitter.com/dh2VESJiVh

