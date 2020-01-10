ΑΕΛ: Τέλος ο Σικάφκα

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΛ:
«Η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Εβγκένι Σικάφκα και του εύχεται κάθε επιτυχία στην καριέρα του».
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΜΚ ΧΙΜΚΙ -vs
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ΡΕΝ -vs
ΜΑΡΣΕΙΓ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛAΝΟ 96vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 89vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 95
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ΜΚ ΧΙΜΚΙ -vs
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 109vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 98
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 112vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 116vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 113vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 92
ΡΕΝ -vs
ΜΑΡΣΕΙΓ -
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -
LIVE
ΒΙΛΕΜ 1vs
ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 1
LIVE
BOEUNG KET 1vs
ΚΕΝΤΑΧ 4
LIVE
ΤΣΒΟΛΕ 0vs
ZULTE WAREGEM 2
LIVE
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3vs
ΜΠΟΥΝΤΑΟΡΣΙ 1
LIVE
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ 0vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BINH PHUOC 1vs
ΠΟ ΧΙΕΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΝΓΚ ΤΑΜ ΛΟΝΓΚ ΑΝ 5vs
TAY NINH 2
ΤΕΛΙΚΟ
KHONKAEN UNITED 1vs
MASTER 7 0
ΤΕΛΙΚΟ
LLAGOSTERA 1vs
ΧΕΡΕΝΦΕΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 2vs
ΓAΝΔΗ 3
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -vs
PARTIZANI TIRANA -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΟΥΤΡΕΧΤΗ -
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΑΛΤAΙ -
1. FC KOLN -vs
ΓΚΕΝΚ -
ΣΕΟΥΛ -vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -vs
KUKESI -
SAARBRUCKEN -vs
ΝΤAΡΜΣΤΑΝΤ 98 -
SOKOL ORZECH -vs
PASJONAT DANKOWICE -
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -vs
ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ -
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ -
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
ΡΙΖΕΣΠΟΡ -vs
AKHISAR BELEDIYE -
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ -vs
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -
MECHELEN -vs
ΑΛΚΜΑΑΡ -
ΛΟΥΓΚAΝΟ -vs
ΑΝΤΒΕΡΠ -
ΑΟΥΕ -vs
ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΣΕΝ ΓΚAΛΕΝ -
ΑΠΟΣ ΜΠΛAΝΣΚΟ -vs
ΜΠΡΝΟ -
ΒΑΣΙΛΕΙΑ -vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -
WAASLAND-BEVEREN -vs
ΣΠAΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ -
MOL FEHERVAR -vs
ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ -
ΤΣΒΟΛΕ -vs
ΣΤΑΝΤAΡ ΛΙΕΓΗΣ -
ΛΕΒAΝΤΙΑ ΤAΛΙΝ -vs
TAMMEKA TARTU -
ΣΕΡΒΕΤ -vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΓΚΕΝΚ -vs
ΦΕΡΕΝΤΣΒAΡΟΣ -
ΑΜΒΟΥΡΓΟ -vs
ΣAΛΚΕ -
ΦΕΝΛΟ -vs
KORTRIJK -
ΑΖAΜ -vs
ΣΙΜΠΑ -
ΚΟΥΡΕΣAΡΕ -vs
ΤΑΛΙΝ ΛΕΓΚΙΟΝ -
ESC RELLINGHAUSEN 06 -vs
SV UNION VELBERT -
TSV URDENBACH -vs
TSV SOLINGEN -
Η ΑΕΛ ανακοίνωσε πως ο 27χρονος επιθετικός, Εβγκένι Σικάφκα αποτελεί παρελθόν με τις δύο πλευρές να λύνουν την συνεργασία κοινή συναινέσει.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΛ:
«Η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Εβγκένι Σικάφκα και του εύχεται κάθε επιτυχία στην καριέρα του».