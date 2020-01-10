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  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 89

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    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

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ΑΕΛ: Τέλος ο Σικάφκα

ΑΕΛ: Τέλος ο Σικάφκα

ΑΕΛ: Τέλος ο Σικάφκα

Η ΑΕΛ ανακοίνωσε πως ο 27χρονος επιθετικός, Εβγκένι Σικάφκα αποτελεί παρελθόν με τις δύο πλευρές να λύνουν την συνεργασία κοινή συναινέσει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΛ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Εβγκένι Σικάφκα και του εύχεται κάθε επιτυχία στην καριέρα του».

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