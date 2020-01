Ο εκλιπών δέχθηκε επίθεση από οπαδούς έξω από το γήπεδο και χτυπήθηκε και από αυτοκίνητο στον δρόμο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Φίλοι του Άρη, αλλά και ομάδων της Βουλγαρίας τον αποχαιρέτησαν το πρωί της Παρασκευής στην κηδεία του...

Δείτε φωτογραφίες:

Fans of various Bulgarian clubs as well as Aris bid farewell to Botev Plovdiv fan Tosko Bozadzhiyski who died tragically last weekend in Thessaloniki. He was in the city to watch the local derby between Aris and PAOK, was injured in a fan fight and then accidentally hit by a car pic.twitter.com/GfwFMuKe6v

