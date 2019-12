Μοίρασαν δώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού! (pic)

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο The Mall και πραγματοποίησαν τις ευχές πολλών παιδιών! Κάνε κι εσύ τα φετινά Χριστούγεννα πιο μαγικά για τα παιδιά που το έχουν ανάγκη, συμμετέχοντας στη δράση Ευχοστολίδια ΟΠΑΠ @instaopap! #Panathinaikos #paofc2019_20 #opapcsr

A post shared by Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos) on Dec 13, 2019 at 5:33am PST