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Παναιτωλικός: Ο Κωστούλας πίσω από τις λέξεις

Παναιτωλικός: Ο Κωστούλας πίσω από τις λέξεις

Παναιτωλικός: Ο Κωστούλας πίσω από τις λέξεις

Το gazzetta.gr προσπαθεί να  «ακτινογραφήσει» τα όσα ανέφερε ο ισχυρός άνδρας των  «κυανοκίτρινων» 

Στον απόηχο της δήλωσης του Φώτη Κωστούλα κινούνται τα πάντα στο Αγρίνιο. Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας τοποθετήθηκε για τα όσα έχουν συμβεί εσχάτως εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου και αν προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τα όσα είπε, θα προκύψουν σημαντικότατα ευρήματα. Ας τα δούμε... 
 
* «σ’ αυτή τη δύσκολη χρονική στιγμή για την αγωνιστική πορεία της ομάδας, κάνουν ότι μπορούν για να δημιουργήσουν επιπλέον προβλήματα», τόνισε. Απαντες στο Αγρίνιο έχουν αναγνωρίσει πως έγιναν λάθη και θα διορθωθούν. Ο Κωστούλας ζητά ενότητα και την ίδια στιγμή βλέπει μερίδα του κόσμου να βάλει εναντίον μελών της ομάδας. 
 
*«εισβολή που έγινε σε «πολύ καλό κλίμα», όπως γράφουν στην ανακοίνωσή τους!», τόνισε χαρακτηριστικά για την είσοδο φιλάθλων στο γήπεδο. Ξέχωρα από το γεγονός πως ο Παναιτωλικός κινδυνεύει ακόμη και με τιμωρία κεκλεισμένων των θυρών, ο Κωστούλας ήταν φανερά εκνευρισμένος με την είσοδο φιλάθλων στο γήπεδο. Κάτι ανάλογο είχε συμβεί και παλαιότερα, π.χ. σε ένα ματς με την Ξάνθη, όπου και τότε είχε αντιδράσει έντονα. Η εικόνα κόσμου να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και να μιλά με παίκτες, είναι αντίθετη σε όσα πρεσβεύει.
 
*«είναι οι ίδιοι άνθρωποι (10, 20, 30;) που η συμπεριφορά τους συνεχίζει να στοιχίζει πρόστιμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Ενδεικτικά, πέρσι πληρώσαμε 65 χιλ. ευρώ, φέτος ήδη ξεπεράσαμε τα 35 χιλ. ευρώ. Για την τελευταία εισβολή «σε πολύ καλό κλίμα», η προβλεπόμενη ποινή είναι πρόστιμο έως 70 χιλ. και έως δύο αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών. Συν τις φθορές που προκάλεσαν στο γήπεδο», τόνισε. Αν γίνουν οι σχετικές προσθέσεις θα δούμε πως τα πρόστιμα κοστίζουν στην ομάδα όσο μία πολύ «δυνατή» μεταγραφή, καθώς ανέρχονται στις 200.000 ευρώ. Οσο χοντρικά και τα έσοδα μιας σεζόν από τα εισιτήρια! 
 
*«πρόκειται για «τζάμπα μάγκες» που θεωρούν ότι θα επιβάλλουν την άποψή τους με τη βία (λεκτική ή μη) και θα καθορίσουν τις επιλογές μου σε συνεργάτες και αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία της ΠΑΕ». Ο Κωστούλας και γενικότερα όλοι στον Παναιτωλικό είναι ανοικτοί στην οποιαδήποτε κριτική. Το έχουν αποδείξει πως δεν ακολουθούν άλλες πρακτικές. Ομως στην προκειμένη περίπτωση το υβρεολόγιο ξεπέρασε την κόκκινη γραμμή που οι ίδιοι βάζουν. Αυτό τον ενόχλησε. 
 
*«πρέπει να μάθουν, οι όψιμοι Παναιτωλικάρες (οι περισσότεροι ήταν νήπια το 2005), ότι παρέλαβα την ΠΑΕ σε πλήρη διάλυση. Κυριολεκτικά σε μία σακούλα Super Market. Προερχόμενη από δύο σεζόν στη Δ’ Εθνική και εξασφαλίζοντας την παραμονή στη Γ’ την προτελευταία αγωνιστική. Προφανώς εκείνη την περίοδο αναπολεί το σύνθημά τους: «Αλλιώς ονειρευόμαστε τον Παναιτωλικό!». Το τελευταίο σύνθημα ενόχλησε τα μέγιστα τον ισχυρό άνδρα της ομάδας. Η αναφορά του σε σακούλα Super Market είναι υπαρκτό γεγονός και όχι υπερβολή και ακούγοντας αυτό από την εξέδρα, αισθάνθηκε πως ξαφνικά για έναν κακό πρώτο γύρο σβήστηκαν μονοκονδυλιά τα όσα έχει προσφέρει. Αλλωστε ο Παναιτωλικός του Κωστούλα έχει εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια στη μεγάλη κατηγορία. Δεν τον είχε άλλος. 
 
* «με συνεργάτες που υπηρετούν ΕΠΑΞΙΑ τον Παναιτωλικό, που εμπιστεύομαι και τιμώ, για την καθοριστική συμβολή τους σε ότι πετύχαμε». Η παραπάνω αναφορά προφανώς και έγκεινται για τον πρόεδρο Μάκη Μπελεβώνη, ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο. Είναι συνέχεια του παραπάνω. Οι Κωστούλας, Μπελεβώνης δεν βρέθηκαν το καλοκαίρι στην ομάδα, αλλά ο δεύτερος αποτελεί για χρόνια τον άμεσο συνεργάτη του πρώτου. Και στις επιτυχίες οι ίδιοι ήταν. Δεν γίνεται να κερδίζουν οι εκάστοτε παίκτες και προπονητές και να χάνει ο Μπελεβώνης. Αλλωστε ο μεγαλομέτοχος της ομάδας πάντα στήριζε τους συνεργάτες του. Το ρεπορτάζ αναφέρει πως τα τελευταία χρόνια αρκετοί του έθεσαν την παραίτησή τους, για διάφορους λόγους, αλλά πάντα το ξέκοβε.  «Είμαστε ομάδα, πορευόμαστε μαζί», αυτό είναι το μοτό του.
 
* «σ’ αυτή την αξιοπρεπή και περήφανη διαδρομή των 15 χρόνων, φέραμε και διατηρούμε τον Παναιτωλικό στις κορυφαίες ομάδες της χώρας. ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟ και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ. Είναι η ΜΟΝΗ ομάδα χωρίς ούτε ένα δανεικό ποδοσφαιριστή, η ΜΟΝΗ που δεν ενεπλάκη ποτέ ούτε σε ένα ύποπτο αγώνα. Και έτσι θα συνεχίσει». Τα κεφαλαία γράμματα που επέλεξε σε συγκεκριμένες λέξεις της σχετικής τοποθέτησής του δεν έγιναν τυχαία. Αποτελούν για χρόνια τον τίτλο τιμής όλων των φίλων του Παναιτωλικού και μάλιστα έγιναν σύνθημα. Αυτό θέλησε να υπενθυμίσει σε όλους. Οπως βέβαια και σε εκείνους που λένε και γράφουν διάφορα, εντός και εκτός Αγρινίου. 
 
* «αυτό που προέχει σήμερα είναι να δώσουμε τη μάχη και να ξεπεράσουμε τις αγωνιστικές δυσκολίες (ποια ομάδα άλλωστε δεν βρέθηκε σε παρόμοια θέση;) που προήλθαν από λάθη μας. Μάχη για να διατηρήσουμε τον Παναιτωλικό ψηλά και να τον πάμε ακόμα ψηλότερα», τόνισε, μεταξύ άλλων, κλείνοντας. Είναι αυτό που λένε όλοι στην ομάδα. Αναγνωρίζουν τα λάθη, αλλά είναι αποφασισμένοι να τα διορθώσουν και τα  «καναρίνια» να παραμείνουν στην κατηγορία. 

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