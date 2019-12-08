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ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Λαμία - ΟΦΗ: Με «βολίδα» του Δημούτσου το 2-1! (vid)

Λαμία - ΟΦΗ: Με «βολίδα» του Δημούτσου το 2-1! (vid)

Λαμία - ΟΦΗ: Με «βολίδα» του Δημούτσου το 2-1! (vid)

Δυνατό σουτ του Δημούτσου από το ύψος του πέναλτι μετά από σέντρα του Καραμάνου, έστειλε τη μπάλα στην ανοιχτή γωνία του Σωτηρίου και έκανε την ανατροπή για τους γηπεδούχους.

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