Λαμία - ΟΦΗ: Με «βολίδα» του Δημούτσου το 2-1! (vid)

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ΛΑΜΙΑ 2vs
ΟΦΗ 1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
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ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 3vs
ΚΕΡΚΥΡΑ 0
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -
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ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 0vs
ΛΕΣΤΕΡ 1
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ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 0vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 0
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ΜΠΕΤΙΣ 3vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ 2
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
LIVE
ΛΑΜΙΑ 2vs
ΟΦΗ 1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
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ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 1vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 0
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ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 0vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 0
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ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 0vs
ΛΕΣΤΕΡ 1
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
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ΜΠΕΤΙΣ 3vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΙΜΠAΡ 0vs
ΧΕΤAΦΕ 1
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -vs
ΘΕΛΤΑ -
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
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ΣΠΑΛ 0vs
ΜΠΡΕΣΙΑ 0
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ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 2vs
ΚAΛΙΑΡΙ 0
LIVE
ΤΟΡΙΝΟ 1vs
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
LECCE 2vs
ΤΖΕΝΟΑ 2
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -vs
ΠAΡΜΑ -
ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΜΙΛΑΝ -
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ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 0vs
1. FC KOLN 0
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -vs
PADERBORN 07 -
ΑΡΗΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 103vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 141vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 115vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 126vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 112
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ -
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ΡΕΜΣ 1vs
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 0
ΝΑΝΤ -vs
ΝΤΙΖΟΝ -
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
GIRONDINS BORDEAUX -
LIVE
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 3vs
ΚΕΡΚΥΡΑ 0
LIVE
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 2
LIVE
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 3vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -
LIVE
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ 1vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 0
LIVE
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1
LIVE
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 0vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0
LIVE
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 1vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1
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ΙAΛΥΣΟΣ 1vs
ΒΕΡΟΙΑ 0
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ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 2vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ 0
LIVE
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 0vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 0
LIVE
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 1vs
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 0vs
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 0
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -
LIVE
FK SOCHI 1vs
ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖAΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
KRYLIA SOVETOV 2vs
URAL 3
ΣΠAΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΡΟΣΤΟΦ -
ΤΕΛΙΚΟ
MONBUS OBRADOIRO 82vs
REAL BETIS 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ 67vs
ZARAGOZA 85
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
JOVENTUT BADALONA -
BAXI MANRESA -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
GERMANI BAS. BRESCIA 86vs
ORIORA PISTOIA 74
VL PESARO -vs
ΜΙΛAΝΟ -
RED OCTOBER CANTU -vs
ΒΑΡΕΖΕ -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
SASSARI -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
DE LONGHI TREVISO -vs
REGGIANA -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -vs
ALMA TRIESTE -
LIVE
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 8vs
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 85vs
OGM ORMANSPOR 52
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ 96vs
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ 81
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΚΗΦΙΣΙA -
ΠΑΟΚ -vs
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ 2vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 0vs
ΙΤΟ ΤΑΤΣΟΥΜΑ 2
Δυνατό σουτ του Δημούτσου από το ύψος του πέναλτι μετά από σέντρα του Καραμάνου, έστειλε τη μπάλα στην ανοιχτή γωνία του Σωτηρίου και έκανε την ανατροπή για τους γηπεδούχους.
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