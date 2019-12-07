Α.Ε.Κ. με κίνητρο, διάθεση και Ολιβέιρα!
Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης που εξέθεσαν τον εαυτό τους, για τον Πορτογάλο φορ που τα... σπάει, τον Σαμπανάζοβιτς που πήρε άριστα και έχει υστερόγραφα...
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 99vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 94vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 75vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 107vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 102
ΤΕΛΙΚΟ
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 77vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 2vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 2
ΤΕΛΙΚΟ
INTER 0vs
ΡΟΜΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ 0vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 2vs
ΞAΝΘΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 5vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΒΕΡΤΟΝ 3vs
ΤΣΕΛΣΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 0vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΤΕΝΑΜ 5vs
ΜΠΕΡΝΛΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 0vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 1vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 2
LIVE
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 5vs
MALLORCA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2vs
ESPANYOL 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΡΑΝAΔΑ 3vs
ΑΛΑΒΕΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒAΝΤΕ 2vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΑΛAΝΤΑ 3vs
ΒΕΡΟΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 1vs
ΝAΠΟΛΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΤΣΙΟ 3vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 5vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ 1vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 2vs
ΜΠAΓΕΡΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΙΨΙΑ 3vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 2vs
ΜAΙΝΤΖ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 2vs
ΣAΛΚΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 86vs
ΗΡΑΚΛΗΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 67vs
ΑΕΚ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΩΝΙΚΟΣ 100vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΡΙΣΑ 82vs
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 77vs
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 104vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 87vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 108vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 112vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 139vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 98vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 108vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 105vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 119vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 91
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 113vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 136
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 130vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΠΕΛΙΕ 1vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
RC STRASBOURG 4vs
ΤΟΥΛΟΥΖ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΣ 4vs
ΜΕΤΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΑΚΟ 3vs
ΑΜΙAΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΝ 2vs
ΑΝΖΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0vs
ΤΡΙΚΑΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ 1vs
ΣΙΒΑΣΠΟΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 1vs
ΓΚΕΖΤΕΠΕ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 1vs
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΜΠΟΦ 3vs
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΑΣΝΟΝΤAΡ 1vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
AKHMAT GROZNY 0vs
ΟΥΦΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ 70vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΝΕΡΙΦΗ 85vs
ΜΟΥΡΘΙΑ 78
ΤΕΛΙΚΟ
UNICAJA 79vs
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΙΛΜΠAΟ 82vs
ΑΝΔΟΡΑ 87
ΤΕΛΙΚΟ
FORTITUDO BOLOGNA 93vs
ΤΡΕΝΤΟ 68
ΤΕΛΙΚΟ
GAZIANTEP 96vs
SIGORTAM.NET ITU 94
ΤΕΛΙΚΟ
GALATASARAY 91vs
BANDIRMA B.I.K. 70
ΤΕΛΙΚΟ
DARUSSAFAKA TEKFEN 78vs
BESIKTAS 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΦΑΣ 94vs
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 2vs
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ 3vs
ΗΡΑΚΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ 2vs
CHANG KAI-CHEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
PARK SOHYUN 0vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 2vs
LEE DUCKHEE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΝΣΕΟΝΓΚ ΤΣΟΥΝΓΚ 1vs
ΙΤΟ ΤΑΤΣΟΥΜΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
JANG/KIM 1vs
LEE/WU 2
ΤΕΛΙΚΟ
GONG/ZHANG 1vs
NAM/SONG 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ 3vs
GWAREK ORNONTOWICE 1
Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης που εξέθεσαν τον εαυτό τους, για τον Πορτογάλο φορ που τα... σπάει, τον Σαμπανάζοβιτς που πήρε άριστα και έχει υστερόγραφα...