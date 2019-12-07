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Α.Ε.Κ. με κίνητρο, διάθεση και Ολιβέιρα!

Α.Ε.Κ. με κίνητρο, διάθεση και Ολιβέιρα!

Α.Ε.Κ. με κίνητρο, διάθεση και Ολιβέιρα!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης που εξέθεσαν τον εαυτό τους, για τον Πορτογάλο φορ που τα... σπάει, τον Σαμπανάζοβιτς που πήρε άριστα και έχει υστερόγραφα...

Η βασική και μεγαλύτερη ικανοποίηση για τη νίκη απέναντι στον Πανιώνιο αφορά το γεγονός του τέλους της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Νίκο Κωστένογλου. Είναι σημαντικό ότι το "αντίο" έρχεται με μια πεντάρα απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχανε το τελευταίο διάστημα και είχε πολύ καλή ψυχολογία. 
 
Αξίζει στον κύριο Κωστένογλου να φύγει με αυτόν τον τρόπο. Για την πίστη του και την αφοσίωσή του στην ΑΕΚ. Διότι έβαζε πάντα κάτω από όλα και όλους το (όποιο) εγώ του με σκοπό να υπηρετήσει το Σύλλογο. Σίγουρα έπρεπε να γίνει αυτό, να έρθει το τέλος της 3ης θητείας του στον πάγκο της ομάδας και κατά την άποψή μου νωρίτερα (πριν τον Παναθηναϊκό, βαριά μετά το συγκεκριμένο ματς), αλλά είναι εξίσου σημαντικό ότι φεύγει με μια καλή -και μεγάλη σε έκταση σκορ- νίκη!
 
Η νίκη αυτή ήταν αποτέλεσμα της τεράστιας διάθεσης και επιθυμίας των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ να επανέλθουν στα επιτυχή αποτελέσματα. Είχαν βέβαια όλοι τους και μεγάλο κίνητρο... Αυτό δεν ήταν άλλο από το γεγονός ότι υπήρχε νέος προπονητής στο μπουθ του ΟΑΚΑ ο οποίος μαζί με το αφεντικό του club Δημήτρη Μελισσανίδη και τον Ίλια Ίβιτς παρακολουθούσαν την αναμέτρηση. 
 
Πρόκειται για ένα γεγονός, το παραπάνω ντε σχετικά με τη διάθεση και το κίνητρο, το οποίο επί της ουσίας εκθέτει σε απόλυτο βαθμό τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Διότι πολύ απλά αν είχαν ανάλογη διάθεση και επιθυμία σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια δεν θα βρίσκονταν δέκα βαθμούς και απαξιωμένοι από τους βασικούς ανταγωνιστές τους... Κι ελπίζω να μην ακούσω στο μέλλον το κλασικό "αδίκησαν τον εαυτό μας", δεν το αντέχω άλλο!
 
Από την άλλη δεν πρέπει η πεντάρα στον Πανιώνιο να καλύψει κάτω από το χαλάκι το πρόβλημα που πρέπει να δουλευτεί και αφορά τις φάσεις που δέχεται για πλάκα η ΑΕΚ. Είχε σε καλή μέρα τον Μπάρκα ο οποίος σε τουλάχιστον 3 περιπτώσεις απέτρεψε γκολ. Στο πρώτο ημίχρονο στο 0-0 και στο δεύτερο 45λεπτο (στο 49') με το σκορ 2-0 ο Μπάρκας λέει όχι σε μοναδικό τετ α τετ των φιλοξενούμενων με τον Παπανικολάου... 
 
Έχει μπόλικη δουλειά ο Μάσιμο Καρέρα και ειδικότερα στην αμυντική λειτουργία της ομάδας αφού στην αναμέτρηση με τον Πανιώνιο το πρόβλημα δεν ήταν στα στόπερ, αλλά στα χαφ και όχι μόνο... Τέλος πάντων αυτά πλέον είναι δουλειά του Καρέρα να τα διορθώσει αφού τα διακρίνει και τα εμπεδώσει. 
 
Πλην του Μπάρκα, το ματς στο ΟΑΚΑ, είχε άλλους δύο πρωταγωνιστές. Ειδικά ο Νέλσον Ολιβέιρα ήταν ο βασικός της αναμέτρησης. Έβαλε τέσσερα γκολ, του μέτρησαν τα τρία, έφτασε τα οκτώ και επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για σούπερ φορ που ξέρει να κινείται εξαιρετικά τόσο εντός όσο και εκτός... κουτιού! 
 
Ο Πορτογάλος φορ είναι δεδομένα η κορυφαία μεταγραφή της ΑΕΚ για τη σεζόν που διανύουμε... Όποιος κι αν έρθει τον Ιανουάριο! Η Ένωση έχει ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην γραμμή κρούσης της και πρέπει να επενδύσει σε αυτόν, να τον απογειώσει...
 
Το άλλο πρόσωπο της αναμέτρησης είναι ο Σαμπανάζοβιτς. Φυσικά και ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ να υπάρξουν ουσιαστικά αγωνιστικά συμπεράσματα για το παιδί αυτό. Όμως θαρρώ πως δεν υπήρχε κανένας λόγος και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μην έχει ήδη χρησιμοποιηθεί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής και ειδικά με την προβληματική εικόνα των κεντρικών της μέσων. Μεγάλη η χαρά απ' όσα είδαμε από τον γιο του Σάμπα, μεγάλη η επιθυμία και η ευχή να βγει έστω στο 50% παίκτης σαν τον πατέρα του, θα πρόκειται για υπερχαφάρα! 
 
Ακολουθεί νέος προπονητής, απαιτείται μπόλικη δουλειά από τον Καρέρα και τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, αλλά και σερί νικών, από αυτό ζει κάθε ομάδα και μπροστά υπάρχουν ματς με Ξάνθη, Αστέρα Τρίπολης και Λαμία. Επιβάλλεται να τα κερδίσει ΟΛΑ...
 
Υ: Συνέχισε νικηφόρα η ΑΕΚ στο μπάσκετ. Κόντρα σε κούραση και δυσκολίες... Μπράβο σε προπονητή και παίκτες. Μεγάλη νίκη λόγω και της υπερπροσπάθειας που είχε προηγηθεί για την Ευρώπη στην Πολωνία. Χτίζει σερί, αυτό χρειάζεται, μακάρι να συνεχίσει με νίκες με Άρη και σε Ευρώπη. Για να γίνει αυτό η μπάλα πάει και στον κόσμο που πρέπει τώρα να ρθει κοντά Της μαζικά.
 
Υγ2: Τεράστια υπόκλιση και στον κόσμο της ΑΕΚ. Η στήριξη του παρά την απογοητευτική εικόνα της ομάδας είναι συγκλονιστική. Προφανώς και αναφέρομαι στους γηπεδικους και όχι εκείνους στα social media. Μπράβο τους και ακόμη παραπάνω στο πέταλο που είναι στα καλύτερά του...
 
Υγ3: Καλό ματς από τον Βέρντε. Δείχνει όσο παίζει να γίνεται και καλύτερος. Σημαντικό αυτό. Εκτιμώ ότι με συμπατριώτη του τεχνικό ίσως να δώσει και περισσότερα. Για να δούμε.
 
Υγ4: Υπέροχα τα λόγια του Ίλια Ίβιτς για τον Νίκο Κωστένογλου. Είναι ακριβώς αυτό το ήθος που πρέπει να πρεσβεύει σαν Σύλλογος η ΑΕΚ. Δεν είναι μόνο οι μεταγραφές, τα deal με προπονητές... 
 
Υγ5: Ελπίζω ο Μάρκο Λιβάια να καθαρίσει γρήγορα το κεφάλι του. Έχει τεράστια ανάγκη η ΑΕΚ τον Κροατη άσο, την ποιότητά του και την προσωπικότητά του εντός αγωνιστικών χώρων. Έτσι όπως είναι τώρα δεν κάνει καλό στην ΑΕΚ και φυσικά στον εαυτό του! 
 

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