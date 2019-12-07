ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • SUPER LEAGUE
  • PREMIER LEAGUE
  • LALIGA SANTANDER
  • SERIE A
  • BUNDESLIGA
  • STOIXIMAN.GR GREEK BASKET LEAGUE
  • NBA
  • LIGUE 1
  • FOOTBALL LEAGUE
  • SÜPER LIG
  • PREMIER LEAGUE
  • LIGA ENDESA
  • LEGA A
  • BASKETBOL SUPER LIGI
  • A1 VOLLEY MEN
  • TENNIS
  • CLUB FRIENDLY
ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Το πανό των οργανωμένων για την διαιτησία (pic)

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Το πανό των οργανωμένων για την διαιτησία (pic)

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Το πανό των οργανωμένων για την διαιτησία (pic)

Ο Παναιτωλικός είναι από τις ομάδες της Λίγκας, που έχουν πολλά παράπονα για διαιτητικές αποφάσεις και οι οπαδοί του εξέφρασαν την δυσαρέσκειά τους και στο ματς με τον Ολυμπιακό!

Στο πέταλο της Θύρας 6 οι οργανωμένοι του Παναιτωλικού κρέμασαν ένα πανό που έγραφε: «VAR-ΑΤΕ ΜΑΣ ΔΕΝ ΛΥΓΙΖΟΥΜΕ». Σαφής ο υπαινιγμός για την χρήση ή μη χρήση του VAR στα ματς των «κυανοκίτρινων».

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Ποδόσφαιρο

Μουρίνιο για Σον: «Σήμερα ήταν… Σονάλντο»

Ποδόσφαιρο

Κόλτσης: «Δεν αντέξαμε, δίκαια κέρδισε ο ΠΑΟΚ»

Ποδόσφαιρο

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Τρομερός συνδυασμός και 0-1 ο Ποντένσε! (vid)

Ποδόσφαιρο

Φερέιρα: «Κάναμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε για να σκοράρουμε»

Άλλα Σπορ

Άρης Ν. - Ολυμπιακός 19-39: Ένατη νίκη και τώρα η ΑΕΚ

Ποδόσφαιρο

Ερυθρός Αστέρας - Σπάρτακ Σουμπότικα 3-1: Ετοιμος για τον «τελικό» στον Πειραιά (vid)

Best of internet