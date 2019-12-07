Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Το πανό των οργανωμένων για την διαιτησία (pic)

Στο πέταλο της Θύρας 6 οι οργανωμένοι του Παναιτωλικού κρέμασαν ένα πανό που έγραφε: «VAR-ΑΤΕ ΜΑΣ ΔΕΝ ΛΥΓΙΖΟΥΜΕ». Σαφής ο υπαινιγμός για την χρήση ή μη χρήση του VAR στα ματς των «κυανοκίτρινων».
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 99vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 94vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 75vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 107vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 102
ΤΕΛΙΚΟ
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 77vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 2vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 2
ΤΕΛΙΚΟ
INTER 0vs
ΡΟΜΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ 0vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0
LIVE
ΑΕΚ 2vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
LIVE
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 2vs
ΞAΝΘΗ 0
LIVE
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΒΕΡΤΟΝ 3vs
ΤΣΕΛΣΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΤΕΝΑΜ 5vs
ΜΠΕΡΝΛΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 0vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 0vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 0
LIVE
ΛΕΒAΝΤΕ 2vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2vs
ESPANYOL 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΡΑΝAΔΑ 3vs
ΑΛΑΒΕΣ 0
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
MALLORCA -
LIVE
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 1vs
ΝAΠΟΛΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΑΛAΝΤΑ 3vs
ΒΕΡΟΝΑ 2
ΛAΤΣΙΟ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
LIVE
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 1vs
ΣAΛΚΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ 1vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 2vs
ΜΠAΓΕΡΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΙΨΙΑ 3vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 2vs
ΜAΙΝΤΖ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 5vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 86vs
ΗΡΑΚΛΗΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 67vs
ΑΕΚ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΩΝΙΚΟΣ 100vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΡΙΣΑ 82vs
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 77vs
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 87vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 108vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 104vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 139vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 98vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 108vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 112vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 119vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 91
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 105vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 113vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 136
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΠΕΛΙΕ 1vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 3
RC STRASBOURG -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΝΙΣ -vs
ΜΕΤΣ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΡΕΝ -vs
ΑΝΖΕ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0vs
ΤΡΙΚΑΛΑ 1
LIVE
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 1vs
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ 1vs
ΣΙΒΑΣΠΟΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 1vs
ΓΚΕΖΤΕΠΕ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΜΠΟΦ 3vs
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΑΣΝΟΝΤAΡ 1vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
AKHMAT GROZNY 0vs
ΟΥΦΑ 1
LIVE
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ 49vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 60
LIVE
ΤΕΝΕΡΙΦΗ 64vs
ΜΟΥΡΘΙΑ 51
ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
UNICAJA -vs
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
LIVE
ΤΟΦΑΣ 75vs
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ 75
ΤΕΛΙΚΟ
GAZIANTEP 96vs
SIGORTAM.NET ITU 94
ΤΕΛΙΚΟ
GALATASARAY 91vs
BANDIRMA B.I.K. 70
ΤΕΛΙΚΟ
DARUSSAFAKA TEKFEN 78vs
BESIKTAS 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 2vs
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ 3vs
ΗΡΑΚΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ 2vs
CHANG KAI-CHEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
PARK SOHYUN 0vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 2vs
LEE DUCKHEE 0
ΤΕΛΙΚΟ
JANG/KIM 1vs
LEE/WU 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΝΣΕΟΝΓΚ ΤΣΟΥΝΓΚ 1vs
ΙΤΟ ΤΑΤΣΟΥΜΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
GONG/ZHANG 1vs
NAM/SONG 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ 3vs
GWAREK ORNONTOWICE 1
Ο Παναιτωλικός είναι από τις ομάδες της Λίγκας, που έχουν πολλά παράπονα για διαιτητικές αποφάσεις και οι οπαδοί του εξέφρασαν την δυσαρέσκειά τους και στο ματς με τον Ολυμπιακό!
Στο πέταλο της Θύρας 6 οι οργανωμένοι του Παναιτωλικού κρέμασαν ένα πανό που έγραφε: «VAR-ΑΤΕ ΜΑΣ ΔΕΝ ΛΥΓΙΖΟΥΜΕ». Σαφής ο υπαινιγμός για την χρήση ή μη χρήση του VAR στα ματς των «κυανοκίτρινων».