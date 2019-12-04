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Κοντονής: «Πέρασα τα μύρια από τον Ολυμπιακό»

Κοντονής: «Πέρασα τα μύρια από τον Ολυμπιακό»

Κοντονής: «Πέρασα τα μύρια από τον Ολυμπιακό»

Ο πρώην Υφυπουργός Αθλητισμού αναφέρθηκε στο ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο 

Για την κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο μίλησε ο Σταύρος Κοντονής στο Metropolis. Οπου ο πρώην υφυπουργός Αθλητισμού αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση που είχε από τον Ολυμπιακό. 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΟΣΑ ΕΙΠΕ
Για την ένταση που συνεχίζεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο: «Είχα πει και στο παρελθόν πως ο αγώνας κατά της βίας και της διαφθοράς είναι συνεχής, δεν μπορεί να διακοπεί και δεν τελειώνει. Το είχα πει γιατί καταλάβαινα γιατί τα συμφέροντα που υπάρχουν, τα αντιμετώπισα και εγώ, αποθρασύνονται και πάλι με πρακτικές να τα βρούμε. Επανήλθαν ξανά μετά την αποχώρησή μου από το Υπουργείο, με την ίδια βεβαιότητα και την ίδια σφοδρότητα αν διεκδικούν πράγματα εκτός νόμου και εκτός πλαισίου του αθλητισμού. Η κατάσταση που διαμορφώθηκε θα μπορούσε να δώσει καλύτερα αποτελέσματα. Οταν ήμουν υφυπουργός έβαλα για πρώτη φορά τακτικούς δικαστές στο ποδόσφαιρο και με την σύμφωνη γνώμη FIFA και UEFA είχα προσωρινή διοίκηση».
 
 
Για την μη διαλεύκανση σκανδάλων: «Εγώ έκανα προσπάθεια μεγάλη για να υπάρχει επιτάχυνση των διαδικασιών όμως έμεινε στον αέρα. Νομίζω πως φταίει η ανοησία του πολιτικού κόστους. Οταν έρχεσαι σε σύγκρουση με συμφέροντα υπάρχουν αντιδράσεις. Κάποια από αυτά ελέγονται τα ΜΜΕ και της κοινής φίλαθλης γνώμης. Εγώ πιστεύω πως όταν κάνεις το σωστό δεν έχεις πολιτικό κόστος. Για τα θέματα που εκκρεμούν στη δικαιοσύνη δεν φταίει η εκάστοτε κυβέρνηση. Εγώ έκανα προσπάθεια να επιταχυνθούν όλες οι υποθέσεις, το συνολικό έργο δεν συνεχίστηκε μετά την αποχώρησή μου. Σε επίπεδο δικαστών σαν χώρα είμαστε 11οι στην ΕΕ, σε επίπεδο αποτελεσματικότητας είμαστε τρίτοι από το τέλος. Για την υπόθεση του Noor 1, έχει περάσει ένας χρόνος και δεν ξεκινήσει η κύρια ανάκριση, αυτό είναι σκάνδαλο. Πάντα υπάρχει περίπτωση παραγραφής, σε αυτήν δεν πιστεύω πως πιστεύω πως υπάρχει περίπτωση να παραγραφεί. Ορισμένοι επιχειρηματίες προσπαθούν μέσω ελεγχόμενων ΜΜΕ να επηρεάσουν την πολιτική κατάσταση και τις πολιτικές αποφάσεις».
 
 
Για το αν είναι κακό για το ποδόσφαιρο να έχουν Μέσα ιδιοκτήτες ομάδων: «Είναι κακό για μένα. Οι εμπλεκόμενοι με το ποδόσφαιρο επιχειρηματίες δεν έχουν καμία δουλειά στον χώρο της ενημέρωσης. Το να πάρει ο Μαρινάκης τη Nova είναι νόθευση του ανταγωνισμού, το συνδρομητικό εμπλέκεται στην χρηματοδότηση ομάδων μέσω της μετάδοσης των αγώνων, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και νομικής φύσεως. Πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, εγώ είμαι αντίθετος. Είναι ένα φαινόμενο Μπερλουσκονισμού, ένα αρνητικό πρότυπο δεν πρέπει να το αντιγράφουμε αλλά εμείς το αντιγράφουμε και στην χειρότερη εκδοχή του».
 
 
Για το θέμα που προέκυψε με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Ξάνθης: «Θα πρέπει να εξεταστεί. Αυτός που κάνει την καταγγελία έχει το βάρος της προσκόμισης των στοιχείων και σε περίπτωση που δεν αποδειχθεί αληθής, έχει και τις συνέπειες. Αν δεν προκύψει τίποτα, υπάρχουν όλες οι έννομες συνέπειες, ποινικές και αστικές, εις βάρος αυτού που καταγγέλει ψευδώς».
 
 
Για το ενδεχόμενο της πολυιδιοκτησίας που τέθηκε πέρυσι το καλοκαίρι: «Είμαι κατά. Στο σχέδιο νόμου, ο οποίος αναρτήθηκε δύο μέρες πριν γίνει ανασχηματισμός και φύγω από το Υπουργείο, υπήρχε κομμάτι για την δημιουργία β ομάδων για να τελειώσει η άθλια ιστορία διαπλοκής με τους δανεικούς ποδοσφαιριστές. Το Νοέμβριο του 2016 αποχώρησα από το Υπ.Αθλητισμού και ανέλαβε ένα άλλο πιο δύσκολο Υπουργείο και αυτά δεν έγιναν στη συνέχεια».
 
 
Για την επίθεση του Θεοδωρίδη και του Ολυμπιακού προς το πρόσωπό του: «Δεν θέλω να απαντήσω. Σέβομαι τους μεγαλύτερούς μου, ξέρουν οι Ελληνες φίλαθλοι τι έκανα, τι προσπάθεια έκανα και τι υπέφερα. Το ξέρουν και οι παράγοντες που τους είχα δυσαρεστήσει γιατί εφάρμοζα τον νόμο έναντι πάντων. Η κυβέρνηση είχε την σκέψη να βοηθήσει τους Ελληνες φιλάθλους να δουν το ποδόσφαιρο χωρίς να καταθέτουν την συνδρομή στη Nova αλλά και να βοηθήσει κάποιες ομάδες που δίνουν θέσεις εργασίας».
 
 
Για το αν πιστεύει πως θα τελειώσει με ομαλό τρόπο το πρωτάθλημα της Σούπερ Λιγκ 1: «Εγώ ως υφυπουργός είχα περάσει τα μύρια όσα από τον Ολυμπιακό χωρίς να έχω ασχοληθεί με αυτή την ομάδα. Οταν ερχόμουν σε αντιπαράθεση με την ΕΠΟ, που γινόντουσαν σημεία και τέρατα, τότε ο Ολυμπιακός έβγαζε ανακοίνωση κατά μου και με στόλιζε. Μέχρι τώρα ο Υφυπουργός δεν έχει δώσει τα καλύτερα δείγματα, αισθάνεται υπερασπιστής του κ.Μαρινάκη. Ο ίδιος να διαλύσει τα σύννεφα αυτά τηρώντας απλά τον νόμο έναντι όλων. Ολη αυτή η συζήτηση που ήταν να γίνει με την FIFA και την UEFA και τελικά δεν έγινε, ξεκίνησε από μια τοποθέτηση του Ολυμπιακού και προκάλεσε θυμηδία. Οσα γινόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια με τα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα ήταν πρόκληση για τον Ελληνα φίλαθλο γι΄αυτό αυξάνονται τα φαινόμενα βίας».

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