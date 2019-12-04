Κοντονής: «Πέρασα τα μύρια από τον Ολυμπιακό»
Ο πρώην Υφυπουργός Αθλητισμού αναφέρθηκε στο ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 4vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 3vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 6vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 1vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΟΙΑ 1vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 2
LIVE
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2vs
ΕΒΕΡΤΟΝ 1
LIVE
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 2vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 1
LIVE
ΤΣΕΛΣΙ 2vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 1
LIVE
ΛΕΣΤΕΡ 0vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 0
LIVE
ΛΕΣΤΕΡ 0vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 0
LIVE
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 2vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 0
LIVE
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 2vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 1
LIVE
ΓΟΥΛΒΣ 1vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 0
LIVE
ΤΣΕΛΣΙ 2vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 1
LIVE
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2vs
ΕΒΕΡΤΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 94vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 120vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 97vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 110vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 135vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 133
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 96vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 117vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 4vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 3vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 6vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΟΙΑ 1vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 1vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0
LIVE
MORNAR BAR 81vs
GAZIANTEP 70
LIVE
ΒΟΝΝΗ 81vs
ΠΑΟΚ 81
LIVE
ZARAGOZA 55vs
HAPPY CASA BRINDISI 48
ΤΕΛΙΚΟ
NIZHNY NOVGOROD 80vs
VEF RIGA 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 75vs
SIG STRASBOURG 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 94vs
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ 97vs
NEPTUNAS 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ 77vs
ΑΕΚ 79
LIVE
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 0vs
ΝΑΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΤΣ 0vs
ΡΕΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΖΟΝ 2vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΥΛΟΥΖ 1vs
ΜΟΝΑΚΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 4vs
ΝΙΣ 1
ΑΜΙAΝ -vs
ΡΕΜΣ -
LIVE
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ 1vs
SL ΜΠΕΝΦΙΚΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ 3vs
FAKEL NOVYI URENGOY 0
ΤΕΛΙΚΟ
HALKBANK 2vs
VC GREENYARD MAASEIK 3
ΤΕΛΙΚΟ
VERVA WARSZAWA 3vs
TOURS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΡΙΝΤΡΙΧΣAΦΕΝ 0vs
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ 3
ΤΕΛΙΚΟ
JANG SU JEONG 2vs
JIANG XINYU 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ 2vs
ΕΡΙΝΑ ΧΑΓΙAΣΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΥΝ ΖΙΓΙΕ 1vs
CHANG KAI-CHEN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΤΖΟΥΜΙ ΕΡΙ 2vs
SUN XU LIU 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑΜΑΣAΚΙ ΤΖΑΜΠΕΙ 0vs
ΙΤΟ ΤΑΤΣΟΥΜΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
YUNCHAOKETE BU 0vs
NAM JI SUNG 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΝΣΕΟΝΓΚ ΤΣΟΥΝΓΚ 2vs
ΙΣΤΟΜΙΝ ΝΤΕΝΙΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΝΤΧΑΡΘ ΡΑΒAΤ 0vs
SASI KUMAR MUKUND 2
ΤΕΛΙΚΟ
KIM/YE Q. 2vs
HAYASHI/TERE-APISAH 0
ΤΕΛΙΚΟ
MOCHIZUKI/SHIMA. 2vs
PENG/YANG 0
ΤΕΛΙΚΟ
LEE/WU 2vs
SUN X./SUN Z. 1
ΤΕΛΙΚΟ
LI ZEK./LU P. 0vs
NAM/SONG 2
ΤΕΛΙΚΟ
GONG/ZHANG 2vs
CUI/YUNCHAOKETE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ODRA WODZISLAW 1vs
ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣΝΟΒΙΕΤΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ERZENI SHIJAK 3vs
PARTIZANI TIRANA 0
Ο πρώην Υφυπουργός Αθλητισμού αναφέρθηκε στο ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο