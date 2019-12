ΠΑΟΚ: Οι υποψήφιοι για τον MVP του Νοεμβρίου

Μάντσεστερ Γ. - Τότεναμ με ακόμα καλύτερες αποδόσεις. |21+

Πιο αναλυτικά η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ αναφέρει:

Δύο νίκες, μία ισοπαλία, πολλοί πρωταγωνιστές. Αυτός είναι ο απολογισμός του Δικεφάλου για τον Νοέμβριο και ήρθε η ώρα να βρούμε τον 11888 MVP του μήνα μέσω paokfc.gr και PAOK FC Official App. Εμείς βρήκαμε τους τρεις, εσείς όπως πάντα θα κρίνετε τον νικητή.

O Δικέφαλος αναδείχθηκε ισόπαλος με 2-2 στο γήπεδο της Τούμπας με τον Παναθηναϊκό, ενώ κέρδισε ΟΦΗ και ΑΕΛ, εκτός και εντός έδρας αντίστοιχα με 1-0, παρέμεινε αήττητος και έπιασε τον Ολυμπιακό στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League 2019-20. Τρεις παίκτες θα διεκδικήσουν το βραβείο του Νοεμβρίου.

Πρώτος μονομάχος ο αρχηγός Αντελίνο Βιεϊρίνια. Ο Πορτογάλος ανεβάζει στροφές μετά την επιστροφή του από τον σοβαρό τραυματισμό της περσινής σεζόν και αρχίζει να γίνεται και πάλι κομβικός για την ομάδα του. Στα τρία παιχνίδια του μήνα ο The Leader σκόραρε δύο γκολ κόντρα στον Παναθηναϊκό, παίζοντας σαν αλλαγή στο δεύτερο μέρος, ενώ μέτρησε και μία ασίστ κόντρα στην ΑΕΛ.

Από την κουβέντα δεν θα μπορούσε να λείψει κι ο Ίνγκι Ίνγκασον. Ο Ισλανδός στόπερ κλήθηκε να καλύψει το κενό του τραυματία Φερνάντο Βαρέλα και πήρε… άριστα. Σοβαρός, συνεπής, με καθαρό μυαλό στις κομβικές στιγμές των αγώνων, συνέβαλε τα μέγιστα στις καλές εμφανίσεις της ομάδας και προσέδωσε σιγουριά και ασφάλεια στα μετόπισθεν.

Last but not least… ο Ντόουγκλας Αουγκούστο. Ο Βραζιλιάνος αρχίζει να προσαρμόζεται πλήρως στα ευρωπαϊκά, ποδοσφαιρικά δεδομένα και εμφανίζεται όλο και καλύτερος στο χορτάρι. Μαζί με τον Γιόσιπ Μίσιτς έχουν συνθέσει ένα από τα κορυφαία ντουέτα χαφ στο φετινό πρωτάθλημα και αποτελούν ουσιαστικά τον κινητήριο μοχλό της ομάδας του Αμπέλ Φερέιρα.

Λάβετε μέρος στην ψηφοφορία του paokfc.gr κι επιλέξτε τον πολυτιμότερο παίκτη του ΠΑΟΚ για το Νοέμβριο.