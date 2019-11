Άρης: Συνάντηση Χαριστέα με Θεοδωρίδη (pic)

: Την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα της UEFA, Θόδωρο Θεοδωρίδη, είχε σήμερα στη Νιόν της Ελβετίας, ο Διευθυντής του Ποδοσφαιρικού Τμήματος της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, Άγγελος Χαριστέας @angeloscharisteas_official_ στο περιθώριο της κλήρωσης των playoffs του EURO 2020, όπου ο κ. Χαριστέας ήταν επίσημος προσκεκλημένος τη UEFA. Οι δύο άνδρες μίλησαν -μεταξύ άλλων- για θέματα που αφορούν γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο και την εξέλιξή του. Ο Διευθυντής του Ποδοσφαιρικού Τμήματος του ΑΡΗ στάθηκε με έμφαση στην ανάπτυξη των Ακαδημιών, σημειώνοντας ότι πρέπει όλες οι πλευρές να δουλέψουν μεθοδικά προς αυτή την κατεύθυνση. Συζήτησαν, επίσης, για τρόπους που θα συμβάλουν στη βελτίωση του ελληνικού ποδοσφαίρου, ενώ από την «ατζέντα» τους δεν έλειψε φυσικά και ο ΑΡΗΣ... Θυμήθηκαν και στιγμές του EURO 2004 και το «χρυσό» γκολ του Άγγελου Χαριστέα στον τελικό κόντρα στην Πορτογαλία... #ARISFC #UEFA #EURO2020

