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Μαρινάκης: «Θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε δυνατές, ανθρώπινες στιγμές» (pic)

Μαρινάκης: «Θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε δυνατές, ανθρώπινες στιγμές» (pic)

Μαρινάκης: «Θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε δυνατές, ανθρώπινες στιγμές» (pic)

Το δικό του μήνυμα μετά τη βράβευση του Δημήτρη Αμπατζή από τον Κώστα Φορτούνη έστειλε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Το ποστάρισμα του διοικητικού ηγέτης της ομάδας του Πειραιά:

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