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ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1Ολυμπιακός
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Το χειροκρότημα του Τοροσίδη για τη Μυρτώ (pic)

Το χειροκρότημα του Τοροσίδη για τη Μυρτώ (pic)

Το χειροκρότημα του Τοροσίδη για τη Μυρτώ (pic)

O Βασίλης Τοροσίδης στάθηκε στην φιλοξενία που είχε στην Μυρτώ ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.  

Φωτογραφία στο instagram ανέβασε ο Βασίλης Τοροσίδης και στάθηκε στην Μυρτώ, χειροκροτώντας την κίνηση του Ολυμπιακού.

Δείτε το ποστάρισμα του Έλληνα μπακ

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