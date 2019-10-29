Το χειροκρότημα του Τοροσίδη για τη Μυρτώ (pic)

Φωτογραφία στο instagram ανέβασε ο Βασίλης Τοροσίδης και στάθηκε στην Μυρτώ, χειροκροτώντας την κίνηση του Ολυμπιακού.
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O Βασίλης Τοροσίδης στάθηκε στην φιλοξενία που είχε στην Μυρτώ ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.
Φωτογραφία στο instagram ανέβασε ο Βασίλης Τοροσίδης και στάθηκε στην Μυρτώ, χειροκροτώντας την κίνηση του Ολυμπιακού.
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