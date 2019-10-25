KIROLBET BASKONIA -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ZALGIRIS KAUNAS -vs
LYON-VILLEURBANNE -
ALBA BERLIN -vs
CSKA MOSCOW -
MILANO -vs
FENERBAHCE BEKO -
SOUTHAMPTON FC -vs
LEICESTER CITY -
1. FSV MAINZ 05 -vs
1. FC KOLN -
FC NANTES -vs
AS MONACO -
VILLARREAL CF -vs
DEPORTIVO ALAVES -
HELLAS VERONA -vs
US SASSUOLO -
ΤΕΛΙΚΟ
ZENIT PETERSBURG 79vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 89
VILLARREAL CF -vs
DEPORTIVO ALAVES -
SOUTHAMPTON FC -vs
LEICESTER CITY -
HELLAS VERONA -vs
US SASSUOLO -
1. FSV MAINZ 05 -vs
1. FC KOLN -
ZALGIRIS KAUNAS -vs
LYON-VILLEURBANNE -
ALBA BERLIN -vs
CSKA MOSCOW -
MILANO -vs
FENERBAHCE BEKO -
KIROLBET BASKONIA -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
DETROIT PISTONS 100vs
ATLANTA HAWKS 117
ΤΕΛΙΚΟ
HOUSTON ROCKETS 111vs
MILWAUKEE BUCKS 117
ΤΕΛΙΚΟ
GOLDEN STATE 122vs
LOS ANGELES CLIPPERS 141
RUBIN KAZAN -vs
URAL -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
RIZESPOR -vs
ANKARAGUCU -
FC NANTES -vs
AS MONACO -
Ο 32χρονος άσος του Ολυμπιακού έχει πιάσει τα 200 γκολ στην καριέρα του σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο και παραμένει ένας killer για οποιονδήποτε αντίπαλο.