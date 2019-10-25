ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • LALIGA SANTANDER
  • PREMIER LEAGUE
  • SERIE A
  • BUNDESLIGA
  • TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE
  • NBA
  • PREMIER LEAGUE
  • SUPER LEAGUE 2
  • SÜPER LIG
  • LIGUE 1

  • KIROLBET BASKONIA -

    vs

    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -

    PRE-MATCH

  • ZALGIRIS KAUNAS -

    vs

    LYON-VILLEURBANNE -

    PRE-MATCH

  • ALBA BERLIN -

    vs

    CSKA MOSCOW -

    PRE-MATCH

  • MILANO -

    vs

    FENERBAHCE BEKO -

    PRE-MATCH

  • SOUTHAMPTON FC -

    vs

    LEICESTER CITY -

    PRE-MATCH

  • 1. FSV MAINZ 05 -

    vs

    1. FC KOLN -

    PRE-MATCH

  • FC NANTES -

    vs

    AS MONACO -

    PRE-MATCH

  • VILLARREAL CF -

    vs

    DEPORTIVO ALAVES -

    PRE-MATCH

  • HELLAS VERONA -

    vs

    US SASSUOLO -

    PRE-MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ZENIT PETERSBURG 79

    vs

    ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 89

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1Ολυμπιακός
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Ολυμπιακός: Ο 200άρης Ελ Αραμπί! (vids, pics & poll)

Ολυμπιακός: Ο 200άρης Ελ Αραμπί! (vids, pics & poll)

Ολυμπιακός: Ο 200άρης Ελ Αραμπί! (vids, pics & poll)

Ο 32χρονος άσος του Ολυμπιακού έχει πιάσει τα 200 γκολ στην καριέρα του σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο και παραμένει ένας killer για οποιονδήποτε αντίπαλο.

Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί εξακολουθεί να δείχνει πως αποτελεί το Νο1 επιθετικό όπλο του Ολυμπιακού. Ο Γαλλομαροκινός άσος σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από το Transfermarkt μετά το τέρμα του με την Μπάγερν Μονάχου, το πρώτο του στην φάση των ομίλων του Champions League, έφτασε τα 200 στην καριέρα του σε επίπεδο ομάδων και Εθνικής.
 
Σε 327 ματς σε συλλογικό επίπεδο έχει 185 γκολ και 37 ασίστ και σε 41 με την Εθνική από το Μαρόκο έχει 15 γκολ (σ.σ. σε 36 είχε 13 γκολ και 4 ασίστ). Στην... σούμα λοιπόν βγαίνουν 368 ματς με 200 τέρματα. Κάτι που μεταφράζεται σε μέσο όρο 0,54. Τα περισσότερα γκολ στην καριέρα του τα έχει βάλει με την Γρανάδα (44) και την Αλ Ντουχάιλ (90). Με τον Ολυμπιακό φέτος έχει σε 12 αναμετρήσεις 7 γκολ και 2 ασίστ είναι ο Νο1 σκόρερ του. Στην Ευρώπη εκτός από την Μπάγερν είχε βάλει και τα γκολ με την Κρασνοντάρ. Και όλα αυτά παρότι ήταν ένας παίκτης που δεν έπαιζε πριν σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και θα μπορούσε να μην είναι τόσο εύκολη η μετάβασή του στους Πειραιώτες.
 
ΤΑ ΓΚΟΛ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΟΥ:
-Με Γρανάδα: 44 τέρματα και 7 ασίστ σε 134 ματς
-Με Αλ Ντουχάιλ: 90 γκολ σε 78 ματς και 10 ασίστ
-Με Καέν: 28 γκολ σε 76 ματς και 13 ασίστ
-Με Αλ Χιλάλ: 16 γκολ και 5 ασίστ σε 27 ματς
-Με Ολυμπιακό: 7 γκολ σε 12 ματς και 2 ασίστ
 
-Συνολικά: 327 ματς με 185 γκολ και 37 ασίστ
 
-Με Εθνική Μαρόκου: 41 ματς με 15 γκολ και 4 ασίστ
 
- Συνολικά: 368 ματς με 200 γκολ και 41 ασίστ
 
- Οι φωτογραφίες είναι από το Transfermarkt. Πιο κάτω δείτε το γκολ του με την Μπάγερν και τέρματα που έχει βάλει στο παρελθόν και ψηφίστε στο poll.

 

 

 

Youssef El Arabi - Welcome To Olympiacos F.C. ᴴᴰ

Όλα τα γκολ του El Arabi (2008-2019)-Welcome to Olympiacos

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Ποδόσφαιρο

Ελ Αραμπί: «Το γκολ είναι στο... αίμα μου, θέλω να βγω πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος»!

Ποδόσφαιρο

Ολυμπιακός: Σε 6 ματς πρωταθλήματος, 9 γκολ από τους μεσοεπιθετικούς του (pics & poll)

Ποδόσφαιρο

Ολυμπιακός: Το «πολυβόλο» Ελ Αραμπί δεν σταματάει να σκοράρει! (pics & poll)

Weekend

Ελ Αραμπί, ο νέος... πιστολέρο του Ολυμπιακού! (vid, pics & poll)

Ποδόσφαιρο

Σουντανί: Πήρε... μπρος και φτιάχνει καλό δίδυμο με τον «καυτό» Ελ Αραμπί! (poll)

Ποδόσφαιρο

Ένινγκ: «Θα παίζει όποιος είναι καλύτερος»

Best of internet