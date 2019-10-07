Μπορείτε να δείτε πιο κάτω το βίντεο με την τρομερη ντρίμπλα του Γκιγιέρμε...
@olympiacosfc pic.twitter.com/mD4eC8tJ9k
— Guilherme Torres (@guitorres91) October 7, 2019
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1vs
ΠΑΟΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 4vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 1vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MANCHESTER CITY 0vs
WOLVES 2
ΤΕΛΙΚΟ
NEWCASTLE UNITED 1vs
MANCHESTER UNITED 0
ΤΕΛΙΚΟ
FC BARCELONA 4vs
SEVILLA FC 0
ΤΕΛΙΚΟ
INTER 1vs
JUVENTUS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 81vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 93vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 69
LIVE
ΛΑΜΙΑ 0vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BOSTON CELTICS 107vs
CHARLOTTE HORNETS 106
LIVE
BESIKTAS 54vs
ANADOLU EFES 68
GLOUCESTER CITY -vs
WHITBY TOWN -
Ο Βραζιλιάνος χαφ ανάρτησε στα social media του μία ντρίμπλα με την οποία... άδειασε τρεις παίκτες του Άρη για να του γίνει μετά φάουλ. Δείτε το βίντεο!
Μπορείτε να δείτε πιο κάτω το βίντεο με την τρομερη ντρίμπλα του Γκιγιέρμε...
@olympiacosfc pic.twitter.com/mD4eC8tJ9k
— Guilherme Torres (@guitorres91) October 7, 2019