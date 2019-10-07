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Γκιγιέρμε: Η ντρίμπλα με την οποία «χάζεψε» τρεις παίκτες του Άρη! (vid)

Γκιγιέρμε: Η ντρίμπλα με την οποία «χάζεψε» τρεις παίκτες του Άρη! (vid)

Γκιγιέρμε: Η ντρίμπλα με την οποία «χάζεψε» τρεις παίκτες του Άρη! (vid)

Ο Βραζιλιάνος χαφ ανάρτησε στα social media του μία ντρίμπλα με την οποία... άδειασε τρεις παίκτες του Άρη για να του γίνει μετά φάουλ. Δείτε το βίντεο!

Μπορείτε να δείτε πιο κάτω το βίντεο με την τρομερη ντρίμπλα του Γκιγιέρμε...

 

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