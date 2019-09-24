Ζοσέ Σα: Το μήνυμά του με το λιοντάρι (pic)

Βόλφσμπουργκ - Χόφενχάιμ με αμέτρητες αγορές και σούπερ αποδόσεις στη Vistabet.gr.
«Όταν ένα λιοντάρι αναγνωρίζει ένα άλλο λιοντάρι», γράφει ο Πορτογάλος ποστάροντας τη σχετική φωτογραφία.
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Ο Ζοσέ Σα πήγε στο ζωολογικό κήπε με την οικογένειά του, φωτογραφήθηκε με ένα λιοντάρι και έστειλε το δικό του μήνυμα.
Βόλφσμπουργκ - Χόφενχάιμ με αμέτρητες αγορές και σούπερ αποδόσεις στη Vistabet.gr.
«Όταν ένα λιοντάρι αναγνωρίζει ένα άλλο λιοντάρι», γράφει ο Πορτογάλος ποστάροντας τη σχετική φωτογραφία.