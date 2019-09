Ο Μαρινάκης υποδέχθηκε τον Τσόρι στην οικογένεια του Ολυμπιακού (pics)

#Repost @olympiacosfc Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αλεχάντρο «Τσόρι» Ντομίνγκες, o οποίος θα ενταχθεί στο τεχνικό τμήμα και το τμήμα σκάουτινγκ. Τσόρι, καλώς όρισες και πάλι στην οικογένεια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ! @choridominguezofi @evangelos.marinakis #Olympiacos #WeKeepOnDreaming #Marinakis #Chori #ChoriIsBack #Dominguez #Family

