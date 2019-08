Επιστροφή* 100% στον αγώνα Γιουβέντους - Νάπολι και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα! (21+)

Οι ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το αυριανό εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΛ, με τον Πέδρο Μαρτίνς να βλέπει τον Γκιγέρμε να προπονείται σήμερα κανονικά και να τον συμπεριλαμβάνει στην αποστολή.

Αντίθετα σε αυτήν δεν βρίσκεται ο Γκερέρο, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού και φυσικά ο Ρούμπεν Σεμέδο ο οποίος πριν από μερικές μέρες υποβλήθηκε σε καθαρισμό στον μηνίσκο.

Στην αποστολή του Ολυμπιακού βρίσκονται οι: Σα, Αλέν, Καραργύρης, Ελαμπντελαουί, Μεριά, Τσιμίκας, Κούτρης, Μπα, Παπαδόπουλος, Τοροσίδης, Σισέ, Σουντανί, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Γκιγέρμε, Ποντένσε, Μπρούνο, Μασούρας, Βαλμπουενά, Ραντζέλοβιτς, Ελ Αραμπί.

