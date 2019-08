Και επίσημα στον Ολυμπιακό ο Μπενζιά

Μετά τον Μάξι Λοβέρα, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ακόμα μια προσθήκη την τελευταία μέρα της μεταγραφικής περιόδου, ολοκληρώνοντας τον δανεισμό του Γιασίν Μπενζιά από τη Λιλ.

Ο 24χρονος Αλγερινός μεσοεπιθετικός βρισκόταν στην Αθήνα, περνώντας τις ιατρικές εξετάσεις και θα είχε ανακοινωθεί από χθες, ωστόσο απέμεναν κάποιες τελευταίες διαπραγματεύσεις για να ολοκληρωθεί το deal.

Αυτό έγινε το πρωί του Σαββάτου με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την απόκτησή του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Γιασίν Μπενζιά.

Το who is who

Ο Γιασίν Mπενζιά, είναι γεννημένος στις 8 Σεπτεμβρίου 1994 στη Σεντ Ομπέν Λεζ Ελμπέφ της Γαλλίας και αγωνίζεται ως μέσος.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 2011 από τη Λιόν, για να αγωνιστεί στη συνέχεια σε Λιλ και Φενέρμπαχτσε.

Έχει φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Γαλλίας Κ16, Κ17, Κ18, Κ19 και Κ21 ενώ πλέον αγωνίζεται με την εθνική ανδρών της Αλγερίας.

Οι Πειραιώτες αναμένεται να ολοκληρώσουν πλέον ακόμα μια κίνηση καθώς το απόγευμα πρόκειται να φτάσει στην Αθήνα ο Μπρούνο Γκασπάρ, μιας και υπάρχει οριστική συμφωνία με τη Σπόρτινγκ.