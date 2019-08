Στον Ολυμπιακό και επίσημα ο Λοβέρα

Τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ανακοίνωσε ο Μάξι Λοβέρα, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την απόκτησή του από τη Ροζάριο Σεντράλ το πρωί του Σαββάτου.

Ο Λοβέρα έχοντας περάσει τις ιατρικές εξετάσεις έπειτα από το μακρινό ταξίδι του από την Αργεντινή, έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο τεσσάρων ετών με τον Ολυμπιακό.

«Μαξιμιλιάνο Λοβέρα καλώς όρισες στον Ολυμπιακό», έγραψαν οι ερυθρόλευκοι στα social media, υποδεχόμενοι στην ομάδα τον 20χρονο Αργεντινό μεσοεπιθετικό.

Μαξιμιλιάνο Λοβέρα καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Maximiliano Lovera welcome to Olympiacos FC!#Olympiacos #Welcome #MaximilianoLovera #WelcomeMaximiliano pic.twitter.com/tKr89qQDXu

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 31, 2019