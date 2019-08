Με άρωμα... Μαρσέιγ το κορεό των φίλων της ΑΕΚ (pics)

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 22:00 στο ΟΑΚΑ την Ξάνθη ξεκινώντας τις υποχρεώσεις της για τη νέα σεζόν στη Super League 1, με τους φίλους της Ένωσης να επιστρέφουν στις εξέδρες έπειτα από τα δύο κεκλεισμένων των θυρών με Κραϊόβα και Τράμπζονσπορ.

Μάλιστα στο πέταλο της Original 21 οι φίλοι της ΑΕΚ έχουν ετοιμάσει και ένα εντυπωσιακό κορεό που τα χρώματά του έχουν άρωμα... Μαρσέιγ, λόγω και των αδελφικών σχέσεων που διατηρούν με τους οπαδούς της ομάδας από τη Μασσαλία.

«We raise our beers up in the air, for the nights we don't remember, for the friends we'll never forget», γράφει επίσης το πανό που είναι κρεμασμένο, δηλαδή «υψώνουμε τις μπύρες μας στον αέρα, για τις νύχτες που δεν θυμόμαστε, για τους φίλους που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ».