Ο 27χρονος πορτιέρο ύψους 1.85 πέρυσι είχε 15 συμμετοχές με την φανέλα της Ντιζόν.

Το συμβόλαιό του εξέπνευσε από τα τέλη Ιουνίου και δεν ήθελε να συνεχίσει στην Γαλλία και έτσι τα βρήκε όλα με τον Ολυμπιακό. Ήρθε στην Αθήνα το πρωί της Τετάρτης για τα ιατρικά και γενικότερα το τυπικό σκέλος της υλοποίησης της μεταγραφής του. Το συμβόλαιό του θα είναι - όπως διέρρευσε νωρίτερα - διάρκειας δύο ετών. Ο Μπόμπι Αλέν θα είναι ο κίπερ Νο2 πίσω από τον Ζοσέ Σα και η τριάδα των πορτιέρο των Πειραιωτών θα έχει και τον ταλαντούχο πιτσιρικά Τζολάκη. Ως λύση από την γαλλική αγορά φέρει την... σφραγίδα των Μοντέστο - Καρεμπέ.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ:

Παίκτης του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ο Αλέν: Ανακοίνωση του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ για την απόκτηση του Μπόμπι Αλέν. Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Μπόμπι Αλέν.

Το who is who

Ο Μπόμπι Αλέν, είναι γεννημένος στις 28 Νοεμβρίου 1991 στην Κλαμάρτ της Γαλλίας, έχει ύψος 1.85 και αγωνίζεται στη θέση του τερματοφύλακα. Μέχρι και την περσινή σεζόν, αγωνιζόταν στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας με τη φανέλα της Ντιζόν, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί ακόμα στις γαλλικές Ιβρί και Ρεντ Σταρ.