Ο νεαρός άσος αποτέλεσε πηγή ανησυχίας για τους «πράσινους» στο παιχνίδι της Δευτέρας με την κινητικότητά του στο αριστερό άκρο, έδειξε να έχει καλό χειρισμό της μπάλας και κυνήγησε και τον Χατζηθεοδωρίδη για να τον αναγκάσει σε λάθος και να κάνει εκείνος την ασίστ στον Φαν ντε Μπέεκ.

Είχε ταχύτητα, δυναμισμό, έδειξε αποφασιστικότητα στον εαυτό του, παίζει και κεντρικά και ο Άγιαξ έχει βρει ένα εξαιρετικό φουλ μπακ για το μέλλον...

The touch at 0:14 struck me and is exactly why Erik ten Hag rates Sergiño Dest. The 18-year-old’s ability to be comfortable in tight, central areas gives him the advantage of being a #good inverted full-back, which is key in Ajax’s tactical approach. https://t.co/lhqnMSOjX1

— Sjors van Veen (@SjorsvVeen) July 23, 2019