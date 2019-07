Το «φτωχό» ημίωρο, ο Κότσαρης και ο Βέργος

Μετά το εντυπωσιακό 3-0 επί της Φέγενορντ, ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο δεύτερο φιλικό της φετινής προετοιμασίας από την Μπεερσότ. Όπως μετά την νίκη στο Ρότερνταμ, έτσι και απόψε μετά την ήττα στην Αμβέρσα, επαναλαμβάνουμε πως αυτή την εποχή τα αποτελέσματα είναι τα τελευταία που έχουν σημασία, κι αυτό που πραγματικά μετρά είναι τα όσα βγάζει κάθε σύνολο πάνω στο χορτάρι, είτε σε ομαδικό είτε σε ατομικό επίπεδο. Ούτε μετά την τριάρα το «τριφύλλι» έγινε ομαδάρα, ούτε μετά το 2-1 από τους Βέλγους θα πρέπει να έρθει η... καταστροφή.

Πάμε να δούμε 4-5 «πραγματάκια» άξια αναφοράς από το σημερινό παιχνίδι ενώ την Δευτέρα ακολουθεί το σούπερ φιλικό κόντρα στον Άγιαξ!

1) Στο πρώτο ημίχρονο δεν γίνεται να υπάρξει σοβαρή ομαδική κριτική. Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε μία ενδεκάδα που δεν είχε την παραμικρή «χημεία», ουδεμία συνοχή, μιας και για πρώτη φορά έπαιξε μαζί. Λογικά για πρώτη και για τελευταία. Εννιά ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες είχε το αρχικό σχήμα των «πρασίνων», που περισσότερο θύμιζε ομάδα Νέων. Τα νέα παιδιά τα οποία βρίσκονται στην Ολλανδία αυτό το καλοκαίρι πρέπει να παίρνουν χρόνο, να αποκτούν εμπειρίες και ρυθμό. Δεν τα βοηθά, όμως, και πολύ, αυτές οι ευκαιρίες να έρχονται μέσα σε ένα σύνολο που δεν μπορεί να έχει τα στοιχειώδη χαρακτηριστικά μίας ομάδας.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το «τριφύλλι» ήταν λογικό και επόμενο να μην μπορεί να κρατήσει μπάλα, να μην έχει καλή κυκλοφορία, να δείχνει μεγάλες αποστάσεις πάνω στο χορτάρι και γενικά η εικόνα να μην είναι καθόλου καλή.

2) Στο τελευταίο ημίωρο του παιχνιδιού ο Παναθηναϊκός έπαιξε με την σχεδόν «κανονική» του ενδεκάδα. Σε αυτά τα τριάντα λεπτά, όμως, ήταν κακός. Πολλά εύκολα λάθη με την μπάλα στα πόδια. Ένα από αυτά έφερε το δεύτερο γκολ των Βέλγων. Καμία ηρεμία και υπομονή στο επιθετικό τρίτο, με αποτέλεσμα οι «πράσινοι» να μην καταγράψουν ούτε μία αξιόλογη φάση για ισοφάριση.

Λέγαμε χθες πως το ζητούμενο για το «τριφύλλι» σε αυτό το φιλικό ήταν να δείξει πράγματα με την μπάλα στα πόδια. Η Μπέερσοτ από το 2-1 και μετά(67') έπαιξε στα 2/3 του γηπέδου, ο Παναθηναϊκός πήρε την κατοχή αλλά δεν ήταν καθόλου παραγωγικός. Σε ένα ολόκληρο παιχνίδι και με εξαίρεση την εκτέλεση πέναλτι του Βέργου και ένα σουτ του Δώνη από τα 35 μέτρα, οι «πράσινοι» δεν είχαν ούτε μία τελική προς τον στόχο!

Βέβαια υπάρχει μια καλή «δικαιολογία». Μιλάμε για άλλη ομάδα στον τρόπο που συμπεριφέρεται δημιουργικά όταν παίζει ο Μακέντα. Ο Ιταλός ήταν εκτός και ο νεαρός Κόναν προφανώς δεν μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά με τον έμπειρο στράικερ.

3) Ο Νίκος Βέργος μέχρι στιγμής φωνάζει «είμαι εδώ» και δείχνει να πιάνει τις ευκαιρίες του Δώνη από τα μαλλιά. Ο νεαρός στράικερ με την εικόνα του στα φιλικά αξιολόγησης στο φινάλε της περυσινής σεζόν έστειλε το πρώτο «μήνυμα» και στην προετοιμασία συνεχίζει στον ίδιο δρόμο. Εκτός από την καλή του εικόνα καθημερινά στις προπονήσεις, έχει 2 γκολ στα 2 πρώτα φιλικά. Πέτυχε το 3-0 κόντρα στην Φέγενορντ, κέρδισε το πέναλτι σήμερα μετά την ωραία του

κάθετη κίνηση και το εκτέλεσε εύστοχα. Αν συνεχίσει έτσι, είναι δεδομένο πως θα προκύψει μία εσωτερική «μεταγραφή» για τον Έλληνα κόουτς.

4) Πολύ καλός κάτω από τα δοκάρια σήμερα ο Κότσαρης. Ο διεθνής πορτιέρο είχε εξαιρετικές εξόδους και δύο πολύ καλές αποκρούσεις στο 16' και το 32'. Ειδικά η δεύτερη στον κεραυνό του Σεντ Λουί που... by the way φάνηκε αξιόλογη περίπτωση, ήταν εντυπωσιακότατη! Είναι στο χέρι του να βάλει περισσότερη πίεση φέτος στον Διούδη και γιατί όχι να μην διεκδικήσει την θέση στην εστία!

5) Ο Αλεξανδρόπουλος διαθέτει όλη εκείνη την πρώτη ποδοσφαιρική ύλη που σε κάνει να λες ότι αυτό το παιδί δεν γίνεται να μην παίξει στον Παναθηναϊκό. Διαθέτει, όμως, και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό. Δεν φοβάται, δεν κρύβεται, δεν «μασάει», έχει προσωπικότητα. Μακάρι αυτό το πρόβλημα στο γόνατο να μην τον ταλαιπωρήσει άλλο και... εδώ είμαστε. Αρκεί, πάντα, να συνεχίσει να δουλεύει και το μυαλό του να παραμείνει αφιοσωμένο στο ποδόσφαιρο...