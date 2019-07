Μια ακόμα πολύ σημαντική μεταγραφή ολοκληρώθηκε με κάθε επισημότητα για την Ένωση! Ο Νέλσον Ολιβέιρα ταξίδεψε στην Ελλάδα το βράδυ της Παρασκευής και το Σάββατο πέρασε ιατρικές εξετάσεις, πήγε με τον ατζέντη του στα γραφεία της Ένωσης και υπέγραψε για δύο χρόνια!

Η ΑΕΚ τον καλοσώρισε μέσω Social Media, τονίζοντας πως: «Είναι μεγάλη τιμή για εμάς το ότι αποτελείς πλέον μέλος της ομάδας μας!»

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ αναφέρει χαρακτηριστικά:

«H ΠΑΕ βρίσκεται στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του διεθνούς Πορτογάλου επιθετικού, Νέλσον Μιγκέλ Κάστρο Ολιβέιρα, από την αγγλική ομάδα Νόριτς Σίτι. Ο 28χρονος στράικερ, ο οποίος στο ξεκίνημα της επαγγελματικής του καριέρας χαρακτηρίστηκε ως ο «Πορτογάλος Καντονά», υπέγραψε με την ομάδα μας διετές συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.

Ο Νέλσον Ολιβέιρα θα κλείσει τα 28 του χρόνια (γεννημένος 8 Αυγούστου 1991) ανήμερα του πρώτου αγώνα της ομάδας μας στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου για το UEFA Europa League. Γεννήθηκε στο Μπαρσέλος της Πορτογαλίας, κοντά στην πόλη της Μπράγκα και στις Ακαδημίες της ομώνυμης ομάδας έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα, πριν καταφέρει να ξεχωρίσει και να μετακομίσει στα τμήματα υποδομής της Μπενφίκα στα δεκαπέντε του χρόνια, το 2006.

Ο Κίκε Φλόρες του έδωσε την ευκαιρία να φορέσει τη φανέλα της πρώτης ομάδας δύο χρόνια αργότερα σε ηλικία 17 ετών σε ένα φιλικό αγώνα με την Εστορίλ τη σεζόν 2008-9, ενώ τον πήρε και στην αποστολή σε ευρωπαϊκό ματς με τη Νάπολι για το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ της ίδιας σεζόν. Τελικά το επίσημο ντεμπούτο του στην Liga NOS το έκανε τον Φεβρουάριο του 2010 ως δανεικός από την Μπενφίκα στη Ρίο Αβε.

Ακολούθησαν οι δανεισμοί του στην Πάσος Φερέιρα (23 συμ., 4 γκολ), στην ισπανική Λα Κορούνια (30 συμ., 4 γκολ), στη γαλλική Ρεν (30 συμ., 4 γκολ), στη Σουόνσι (10 συμ., 1 γκολ) και στη Νότιγχαμ Φόρεστ (28 συμ., 9 γκολ) πριν τον αγοράσει έναντι έξι εκατ. ευρώ από την Μπενφίκα η Νόριτς στην οποία υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο στις 30 Αυγούστου 2016.

Σε τρία χρόνια στην Αγγλία έκανε 65 συμμετοχές με 19 τέρματα, ενώ στο μισό της εφετινής περιόδου έπαιξε ως δανεικός στη Ρέντινγκ κάνοντας δέκα συμμετοχές και σκοράροντας τρεις φορές.

Σε 259 συνολικά επίσημους αγώνες στην καριέρα του έχει σκοράρει 58 φορές με 14 ασίστ και έχει αγωνιστεί σε τέσσερις από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές λίγκες σε Πορτογαλία, Ισπανία, Αγγλία και Γαλλία.

Ο Νέλσον Ολιβέιρα έχει φορέσει 70 φορές συνολικά τη φανέλα όλων των εθνικών ομάδων της Πορτογαλίας και μία από τις μεγαλύτερες ατομικές του διακρίσεις ήταν η αργυρή μπάλα ως δεύτερος κορυφαίος ποδοσφαιριστής του Παγκοσμίου Κυπέλλου U20 το 2011 στην Κολομβία.

Με την Εθνική Ανδρών της χώρας του έχει 17 συμμετοχές και δύο γκολ. Σε ηλικία 21 ετών μετείχε στην 23άδα της Πορτογαλίας για το Euro 2012 μαζί με τους Ελντερ Πόστιγκα και Ούγκο Αλμέιδα, ενώ τελευταία φορά κλήθηκε στην εθνική ομάδα από τον Φερνάντο Σάντος και αγωνίστηκε στις 31 Αυγούστου 2017 για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2018, όταν και σκόραρε στο 5-1 κόντρα στα Νησιά Φαρόε.

Η ΑΕΚ θα είναι η δέκατη επαγγελματική ομάδα στην καριέρα του Νέλσον Ολιβέιρα και αποτελεί μεγάλη τιμή για ολόκληρη την κιτρινόμαυρη οικογένεια που από σήμερα εντάσσεται σε αυτήν ένας ποδοσφαιριστής με τις δικές του περγαμηνές και την τόσο σημαντική ποδοσφαιρική διαδρομή.

Bem-vindo Nélson! Καλώς όρισες στην ομάδα μας!

Να είσαι πρώτα απ’ όλα υγιής και να πετύχεις τους υψηλούς στόχους που έχεις ήδη θέσει φορώντας την κιτρινόμαυρη φανέλα. Σου ευχόμαστε να είσαι μέλος της ομάδας που θα επιστρέψει με υπερηφάνεια στο σπίτι της, στη Νέα Φιλαδέλφεια!»

Tην παραχώρηση του παίκτη ανακοίνωσε και η Νόριτς:

We can confirm Nelson Oliveira has left Norwich City and joined Greek side AEK Athens on a permanent basis. #ncfc pic.twitter.com/cQyokfBiLd

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) July 20, 2019