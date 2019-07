Ο Τσάρλι Σλάτερ έγραψε χαρακτηριστικά στο λογαριασμό του στο twiter για την εμπειρία του «Καραϊσκάκης»:

«Δεν έχω ακούσει ποτέ θόρυβο όπως αυτός από τους οπαδούς του Ολυμπιακού απόψε (σ.σ. το βράδυ της Τρίτης 16 Ιουλίου). Απίστευτο και είναι ακόμη στην προετοιμασία!!!».

I have never heard noise like the noise being made by the @olympiacos_org fans this evening! Unbelievable and it’s only preseason!!! pic.twitter.com/nWt2dUc4z0

— Charlie Slater (@CharlieSlater15) July 16, 2019