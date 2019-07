Ο Παναθηναϊκός όπως έχουμε αναφέρει ήταν πολύ κοντά στην πρώτη του μεταγραφή και αυτός όπως όλα δείχνουν θα είναι ο 30χρονος Γάλλος εξτρέμ, Γιοάν Μολό! Οι πράσινοι ήταν εδώ και καιρό σε επαφές με τον ποδοσφαιριστή που έμεινε ελεύθερος από την Σοσό και η μεταγραφή του στο τριφύλλι είναι σχεδόν κλεισμένη! Ο 6 φορές διεθνής με την Εθνική Γαλλίας έχει το πακέτο που έψαχναν για την θέση του εξτρέμ στον Παναθηναϊκό, καθώς εκτός από ταχύτητα διαθέτει και δημιουργία. Παίζει κυρίως στο αριστερό ᾽᾽φτερό᾽᾽ αλλά αποδίδει εξίσου καλά και στο δεξί. Κατά το παρελθόν είχε παίξει το όνομα του για τον Ολυμπιακό ενώ τις προηγούμενες εβδομάδες έκανε διακοπές στην χώρα μας και συγκεκριμένα στην Μύκονο.

Who is who: Δεν κατάφερε να στεριώσει, ψάχνει το restart!

Ο Γιοάν Μολό ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Μονακό αλλά στην συνέχεια άλλαξε αρκετές ομάδες και με εξαίρεση μια διετία στην Σεντ Ετιέν(13-15) δεν μπόρεσε να καθιερωθεί σε έναν σύλλογο.Καέν, Γρανάδα, Νανσί, Σεντ Ετιέν, Καμάρα, Ζενίτ, Φούλαμ, Αλ Ραγιάν και Σοσό είναι οι φανέλες των ομάδων που έχει φορέσει ο 30χρονος εξτρέμ που ολοκλήρωσε την σεζόν που μας πέρασε στην δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας με την Σοσό.

Είναι ξεκάθαρο πως ψάχνει την... επανεκκίνηση στην καριέρα του και ο Παναθηναϊκός του προσφέρει την ευκαιρία να νιώσει σημαντικός, να νιώσει εμπιστοσύνη και να βγάλει πάνω στο χορτάρι τις ποδοσφαιρικές του αρετές.