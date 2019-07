Ανακοίνωσε Ελ Αραμπί ο Ολυμπιακός

Κι επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακό ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί. Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν τον διεθνή Μαροκινό επιθετικό ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Ελ Αραμπί βρισκόταν ήδη στην Ελλάδα για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και αυτό που απέμενε ήταν η επίσημη ανακοίνωση η οποία έγινε γνωστή το πρωί του Σαββάτου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Γιουσέφ Ελ Αραμπί.

Το who is who

Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, είναι γεννημένος στην Καέν της Γαλλίας, στις 3 Φεβρουαρίου 1987, ενώ αγωνίζεται με τα χρώματα της εθνικής ομάδας του Μαρόκο.

Στην καριέρα του, μετρά 315 επίσημες συμμετοχές, έχοντας σημειώσει 178 γκολ, μοιράζοντας 35 τελικές πάσες.

Ομάδες που έχει αγωνιστεί:

2008-2011: Καέν (Γαλλία)

2011-2012: Αλ Χιλάλ (Σαουδική Αραβία)

2012-2016: Γρανάδα (Ισπανία)

2016-2019: Αλ Ντουχάιλ (Κατάρ)