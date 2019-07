Το «βλέμμα» στον 22χρονο αμυντικό χαφ των Μονεγάσκων έχουν στρέψει οι Πειραιώτες, όπως μεταδίδει Μαροκινός δημοσιογράφος για την ιστοσελίδα almarssadpro.com.

Ο Μπενασέρ ανήκει στη Μονακό από το 2016, όταν αποκτήθηκε έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ από τη Νανσί. Τότε έμεινε δανεικός στους «Σαρντόνς», ενώ έκτοτε έχει δοθεί δανεικός κατά σειρά στην Καέν (2017/18) και στη Σεντ Ετιέν (2018/19).

Με την ομάδα του Πριγκιπάτου έπαιξε στο Champions League της σεζόν 2018/19, φτάνοντας τις 18 συμμετοχές πριν την αποχώρησή του. Συνολικά πέρυσι έπαιξε σε 31 παιχνίδια με 2 γκολ και ισάριθμες ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Μάλιστα αυτή την περίοδο βρίσκεται στο Copa Africa με την Εθνική της χώρας του, ξεκινώντα ως βασικός στην πρεμιέρα με τη Ναμίμπια και μετρώντας 36' απέναντι στη Νότια Αφρική χθες (01/07), πανηγυρίζοντας την πρόκριση για τη φάση των 16, όπου θα αντιμετωπίσει το Μπενίν στις 5 Ιουλίου.

