Στα ερυθρόλευκα «ντύθηκε» κι επίσημα ο 19χρονος (29/09/99) Έλληνας τερματοφύλακας, που ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό μέσω των social media του συλλόγου, μετά τη λήξη του συμβολαίου του με τον ΠΑΟΚ.

Ο Σιαμπάνης γεννήθηκε στην Κατερίνη και το 2015 εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής του «Δικέφαλου του Βορρά». Τον Φεβρουάριο του 2017 επέκτεινε το συμβόλαιό του με τον σύλλογο ως το φετινό καλοκαίρι και πλέον «κατηφορίζει» προς Ρέντη, ώστε να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό.

Σημειώνεται πως σήμερα ο παίκτης ταξίδεψε στην Πολωνία και πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα.

Μάριε Σιαμπάνη καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Marios Siampanis welcome to Olympiacos FC! #olympiacos #welcome #MariosSiampanis #WelcomeSiampanis pic.twitter.com/HYHzF69cyO

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) 1 Ιουλίου 2019