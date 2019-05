Ο «καθηγητής» Καρντόσο στο κατώφλι της ΑΕΚ

Η Πορτογαλία είναι μια χώρα που παράγει προπονητές. Ακόμα κι αν κάποιοι από αυτούς δεν έχουν παίξει ποδόσφαιρο επαγγελματικά. Τέτοιος είναι ο 47χρονος τεχνικός Μιγκέλ Καρντόσο, που αποτελεί το φαβορί για την αντικατάσταση του Μανόλο Χιμένεθ στην ΑΕΚ. Είναι γνωστός και ως «καθηγητής». Με σπουδές στη φυσική αγωγή και μάστερ στην αθλητική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο του Πόρτο, μιλάει πέντε γλώσσες (πορτογαλικά, αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά και ρωσικά) έχοντας σπουδάσει το ποδόσφαιρο από τις μικρότερες κλίμακές του σε επίπεδο ακαδημιών και ανεβαίνοντας σταδιακά σκαλοπάτια στο πλευρό αρκετών Πορτογάλων προπονητών.

Ο Καρντόσο είναι θαυμαστής του Γκουαρδιόλα, του Σάρι και του Βίλας-Μπόας, ενώ το αγαπημένο του σύστημα είναι το 4-2-3-1, το οποίο βέβαια δεν διστάζει να αλλάζει κατά τη διάρκεια των αγώνων επιλέγοντας ακόμα και τριάδα στο κέντρο της άμυνας. Είναι ευέλικτος στον τρόπο σκέψης του προπονητικά και του αρέσει το ομαδικό ποδόσφαιρο, με την κατοχή της μπάλας και πριν δύο χρόνια το Four Four Two τον είχε κατατάξει μέσα στους δέκα καλύτερους «άγνωστους» προπονητές.

Πριν ακόμη ολοκληρώσει το μάστερ του είχε ξεκινήσει να δουλεύει στις ακαδημίες της Πόρτο, ξεκινώντας να χτίζει βιογραφικό και φτάνοντας να κοουτσάρει μέχρι και την Κ15 των Δράκων. Στη συνέχεια άρχισε να θητεύει στο πλευρό διάφορων Πορτογάλων προπονητών αποκτώντας γνώση πάνω στο αντικείμενο από τους Καρβαλιάλ, Πασιένσια σε Μπράγκα, Κοΐμπρα, Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, ενώ έπειτα έφτασε μέχρι την Ουκρανία αναλαμβάνοντας την Κ21 της Σαχτάρ Ντόνετσκ και στη συνέχεια αποτελώντας τον άμεσο συνεργάτη του Πάουλο Φονσέκα στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Έχοντας μάθει πολλά από τα μυστικά του ποδοσφαίρου ένιωθε πλέον έτοιμος για πρώτος προπονητής. Γύρισε στην Πορτογαλία και ανέλαβε τη Ρίο Άβε το καλοκαίρι του 2017. Το τεχνικό και ελκυστικό ποδόσφαιρο της ομάδας υπό τις οδηγίες του μνημονεύεται μέχρι και σήμερα οδηγώντας τον σύλλογο σε μια εκπληκτική σεζόν και τερματίζοντας στην 5η θέση και βγαίνοντας στην Ευρώπη! Ένα εξαιρετικό επίτευγμα βασισμένο στο κυριαρχικό παιχνίδι, με σωστές μεταβιβάσεις και συνεχή κυκλοφορία της μπάλας, αλλά και αρκετά τρεξίματα κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Ο Καρντόσο πάντα ανέβαινε σκαλοπάτι – σκαλοπάτι στην προπονητική του καριέρα και το δημιούργημά του στη Ρίο Άβε ήταν εκείνο που ουσιαστικά τον έφερε στον κόσμο της Ligue 1 και στο τιμόνι της Ναντ. Το περσινό καλοκαίρι αναλαμβάνει τα ηνία της γαλλικής ομάδας, αλλά παρότι δουλεύει την επιθετική φιλοσοφία του και τον τεχνικό τρόπο ανάπτυξης που τον χαρακτηρίζει, δεν καταφέρνει ποτέ να φανεί αποτελεσματικός. Σε αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο και το κλίμα μέσα στον σύλλογο και ο εκκεντρικός πρόεδρος Βαλντεμάρ Κιτά. Ο Καρντόσο κάνει λόγο για έλλειψη σεβασμού, ο έλεγχος χάνεται και αυτό έχει ως συνέπεια να μείνει μόλις για οκτώ ματς στον πάγκο μετρώντας μόλις μία νίκη, με τρεις ισοπαλίες και τέσσερις ήττες.

Άμεσα λαμβάνει κλήση από τη Γαλικία. Όχι από την Κορούνια αυτή τη φορά, αλλά από το Βίγο, για να διορθώσει την κακή εικόνα της Θέλτα. Αλλά ό,τι ξεκινάει με τον χειρότερο τρόπο συνήθως συνεχίζεται. Παρά την έλευση του Πορτογάλου τεχνικού οι ανορθογραφίες δεν διορθώνονται και μάλιστα μετά από τέσσερις μήνες και απολογισμό τριών νικών, δύο ισοπαλιών και εννιά ηττών σε 14 ματς ο Καρντόσο απολύεται με τη Θέλτα να φλερτάρει με τον υποβιβασμό! Η περσινή ήταν μια σεζόν που σίγουρα θέλει να ξεχάσει ο 47χρονος κόουτς από την Τρόφα, μια μικρή πόλη βόρεια του Πόρτο. Το αν τελικά το restart το βρει στην Αθήνα και στην ΑΕΚ, σε περίπτωση που τελικά ανακοινωθεί η πρόσληψή του, θα φανεί…