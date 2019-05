Φερέιρα: Παραμένει στον ΟΦΗ (pic)

Ayer cerramos la primera etapa de una gran aventura que inició en Enero al llevar al cuerpo técnico chileno encabezado por Jaime Vera, Alejandro Hisis como Auxiliar Técnico, Patricio Ulloa como Preparador Físico y Giannis Vera como analista al @oficrete, logrando el primer objetivo que era salvar el equipo del descenso. También a la par se logró llevar al futbolista juvenil brasileño Felipe Souza Ferreyra, que tuvo un rendimiento por encima del esperado y generó un buen sabor de boca en toda la afición, que sin duda estarán contentos porque seguirá en la institución que le dio la oportunidad de desplegar sus capacidades como profesional. En Team Back creemos que lo mejor está por venir para un equipo como el OFI que buscará consolidarse en la @super_league_gr para la temporada que viene. Agradecimiento desde el corazón a Georgios y Giannis Samaras por la confianza plena que han puesto en este proyecto... Enhorabuena y a por más!

