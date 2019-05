Καμαρά: «Τον ενδιαφέρει η Γουότφορντ, αποφασίζει μετά το Κόπα Άφρικα» (pic)

Ο Μαντί Καμαρά είναι ένας παίκτης που ξεχώρισε τη σεζόν που μας πέρασε με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Με τις εμφανίσεις του στο Λιμάνι, ειδικά στοEuropa League, έχει τραβήξει πάνω του ουκ ολίγα βλέμματα και σύμφωνα με τους Άγγλους ένα απ' αυτά είναι κι εκείνο της Γουότφορντ. Μάλιστα, ο 22χρονος φέρεται να ενδιαφέρεται για την προοπτική να αγωνιστεί στο Νησί, αλλά όπως τονίζεται θα αποφασίσει μετά τις υποχρεώσεις του με τη Γουινέα για το Κόπα Άφρικα.

Χαρακτηριστικά αναφέρει η «Evening Standard»:

«Ο μέσος του Ολυμπιακού Μαντί Καμαρά ενδιαφέρεται να μετακινηθεί στη Γουότφορντ αλλά είναι απίθανο να αποφασίσει για το μέλλον του πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο Εθνών του καλοκαιριού»

