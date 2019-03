Συγκινητικό μήνυμα από Μόρα: «Δώστε ζωή, στο αφιερώνω αδελφέ μου...» (pic)

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας για τα μηνύματα που μου στείλατε . 18 χρόνια μετά πέτυχα το δεύτερο γκολ με τα χρώματα της ομάδας που τόσο λατρεύω . Δεν ξέρω εάν είναι τυχαίο το νούμερο αλλά το 18 με ακολουθεί εδώ και πολλά χρόνια . 18 Ιουλίου “έφυγε” ο αδελφός μου και χθες ήτανε μια ιδιαίτερη στιγμή για μένα γιατι μπόρεσα να πραγματοποιήσω ένα στόχο που είχα βάλει ,να καταφέρω να αφιερώσω ένα γκολ στον αδελφό μου μέσα στην έδρα μας σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι και το σημαντικότερο είναι ότι κατάφερα να περάσω το μήνυμα που ήθελε για ακόμα μια φορά μέσα από το σωματείο @savemoras. Γίνε δότης μυελού τον οστών , μην φοβάστε δεν είναι τίποτα , απλά το μόνο που θα καταφέρεται είναι να δώσετε ζωή σε κάποιον που το έχει ανάγκη !! Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ΠΑΕ ΑΕΛ γιατί έχει κρατήσει την πινακίδα του σωματείου και δίνει την δυνατότητα στον κόσμο να την βλέπει σε κάθε αγώνα . Όσο δύσκολα κι αν πέρασα φέτος ήσουν εκεί να μου δίνεις δύναμη να συνεχίσω αδελφέ μου.... στο αφιερώνω με όλη μου την καρδιά !!! #savemoras #γινεδοτηςμυελουτωνοστων #savealife #smile #bestrong #keepgoingforward #bepositive

