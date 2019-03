Πιο αναλυτικά η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ αναφέρει:

«Και back to back τίτλος στην κατηγορία Regency Casino Best Goal και double βραβείων για τον μήνα Φεβρουάριο. Ο Αντελίνο Βιεϊρίνια διανύει περίοδο φόρμας και την… πληρώνουν οι αντίπαλοί του. Το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App τον επιβράβευσαν για το γκολ του κόντρα στον Άρη, το οποίο αναδείχτηκε ως το καλύτερο του Φεβρουαρίου.

Την περσινή σεζόν, πριν τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο ΟΑΚΑ, δήλωνε ότι πρέπει να σκοράρει κόντρα στον ΑΕΚ καθώς δεν είχε τελειώσει ποτέ μία αγωνιστική περίοδο με ένα μόνο γκολ. Και φυσικά το έκανε!

To πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας σεζόν ο Αντελίνο Βιεϊρίνια έμεινε άσφαιρος. Τον ενοχλούσε. Η… γκίνια σταμάτησε τον Ιανουάριο. Η φυγή του Αλεξάνταρ Πρίγιoβιτς δημιούργησε στην ομάδα την ανάγκη να βρει νέους σκόρερ. Ο αρχηγός… βγήκε μπροστά και 2,5 μήνες μετά έχει φτάσει ήδη τα πέντε. Και όχι πέντε απλά γκολ.

Μία εκτέλεση φάουλ που του χάρισε το βραβείο του Regency Casino Best Goal Ιανουαρίου, ένα μονοκόμματο σουτ στο παιχνίδι κόντρα στον Πανιώνιο στο πρωτάθλημα, ένα πέναλτι στο 120′ κόντρα στον Πανιώνιο για το Κύπελλο Ελλάδας, ένα με σουτ έξω από την περιοχή στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και το πανέμορφο σε έμπνευση και εκτέλεση γκολ κόντρα στον Άρη, που του χάρισε ένα ακόμα βραβείο.

Οι Κίτρινοι είχαν κλείσει καλά τους διαδρόμους, ο ΠΑΟΚ αναζητούσε λύσεις κι ανέλαβε δράση ο Βιεϊρίνια . Ο Ελ Καντουρί του έστρωσε τη μπάλα και αυτός με ένα απίθανο, μακρινό σουτ εκτέλεσε τον Κουέστα για το 1-0.

Στη ψηφοφορία του Regency Casino Best Goal το κοινό ήταν ξεκάθαρο και επέλεξε το γκολ του Πορτογάλου ως το ωραιότερο του μήνα με ποσοστό 62,87%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το τέρμα του Τσούμπα Άκπομ κόντρα στον Ολυμπιακό και στην τρίτη το παρθενικό γκολ του Σέρζιο Ολιβέιρα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης στη Ριζούπολη».

Θυμηθείτε το καταπληκτικό γκολ του Βιεϊρίνια μέσα από το PAOK TV.