Ο ΠΑΟΚ τρολάρει εκ νέου τον Άκπομ για τη χαμένη ευκαιρία του… (vid)

Ο ΠΑΟΚ έχει αναπτύξει μια σχέση αγάπης με τον Τσούμπα Άκπομ, η οποία εκφράζεται με κάθε ευκαιρία μέσω των social media. Η αφορμή για το νέο «χτύπημα» της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ ήταν η χαμένη ευκαιρία του Άγγλου φορ στον αγώνα με τον Ατρόμητο.

Ο Άκπομ μπήκε… γκολ στη φάση που η μπάλα κατέληξε άουτ από τη δική του προσπάθεια και οι διαχειριστές των «ασπρόμαυρων» social media βρήκαν την ευκαιρία να τρολάρουν τον αγαπημένο τους ποδοσφαιριστή.

«Ακόμη ένα γκολ του Τσούμπα Άκπομ που ακυρώθηκε λανθασμένα. Ξεκάθαρα περνάει την γραμμή, όπως μπορείτε να δείτε».

Another @cakpom goal being wrongly disallowed. He clearly passed the line as you can see... #AK47 #PAOK #TheFutureIsHere #PAOKfamily pic.twitter.com/a2E81AsMpq

