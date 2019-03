ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Είναι η ίδια η Ελλάδα. Είναι Θρύλος» (pic)

To δικό της μήνυμα έστειλε η ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα γενέθλια του συλλόγου μέσω της επίσημης ιστοσελίδας.

Το μήνυμα:

"«Συνίσταται εν Πειραιεί υπό τον τίτλον "Ολυµπιακός Σύνδεσµος Φιλάθλων Πειραιώς" Σωµατείον, ούτινος σκοπός είναι η ανάπτυξις της σωµατικής αγωγής παρά τη νεολαία και η κατά πάντα φίλαθλον τρόπον εξύψωσις αυτής».

Είναι άγνωστο αν εκείνη η παρέα που έκανε την ιστορική συνέλευση στην ταβέρνα του Μοίρα, το 1925, και αµέσως μετά εξέδιδε καταστατικό, μέρος του οποίου λίγο πριν διαβάσατε, είχε έστω και την παραµικρή ιδέα ότι έγραφε ιστορία. Στόχος, όπως είπε ο Μιχάλης Μανούσκος, ήταν να δηµιουργηθεί ένας Σύλλογος που θ’ αποτελούσε έµπνευση για όλους τους Έλληνες. «Ολυµπιακός» το όνοµα και ο Δαφνοστεφανωµένος Έφηβος το έµβληµά του.

Τελικά δεν αποτέλεσε µόνο πηγή έµπνευσης ο Ολυµπιακός. Έγινε κάτι πολύ παραπάνω. Ήταν ο λόγος που οι οικονοµικά ασθενέστεροι περπατούσαν στο δρόµο µε το κεφάλι ψηλά. Περήφανα. Δεν ήταν απλά η οµάδα τους αλλά τρόπος ζωής. Ένας Σύλλογος που προέρχεται από τον κόσµο, πορεύεται µαζί του και καταλήγει σ’ αυτόν. Ο Ολυµπιακός δεν είναι µία, ακόµα, οµάδα. Είναι πάνω από το ίδιο το παιχνίδι. Πιο έντονος και από τον ενθουσιασµό της νίκης. Τρόπος ζωής. Παράδειγµα για τους µαχητές της καθηµερινότητας. Δεν παραδίνεται. Ξεπερνάει τα εµπόδια. Είναι Ολύµπιος. Είναι η ίδια η Ελλάδα. Είναι Ιδανικό. Είναι Θρύλος.

Γεννήθηκε στον Πειραιά, το 2ο µεγαλύτερο λιµάνι της Μεσογείου. Χιλιοτραγουδήθηκε στο: Όσο και να ψάξω δεν µπορώ να βρω άλλο λιµάνι. Ταξιδεύει σε όλο τον κόσµο τα Ολυµπιακά ιδανικά. Eµπνέει τους Έλληνες. Είναι στο µυαλό κάτι µαγικό.

Η κληρονοµιά είναι µεγάλη. Υποχρέωση να συνεχίσει ο Θρύλος σε ρότα επιτυχιών. Μεγάλη είναι και η ευθύνη για να µεταλαµπαδευτούν στις επόµενες γενιές τα Ολυµπιακά ιδανικά. Ο Ολυµπιακός είναι Θρύλος. Η δική µας Ολυµπιακή οικογένεια. Είµαστε νικητές. Ποτέ δεν σταµατάµε. Ποτέ δεν το βάζουµε κάτω. Συνεχίζουµε να ονειρευόµαστε!"

Your moments of glory, are our moments of happiness! 94 years of strength, passion, pride, titles and excellence. 94 years of being a LEGEND and we continue strong! #olympiacos #olympiacos94 #94LegendaryYears #HappyBirthday pic.twitter.com/5cvu18SDUr

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) March 10, 2019